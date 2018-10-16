國家生技園區開幕 張曉風悲悼

2018年10月16日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

中央研究院主導的國家生技研究園區昨開幕，蔡英文總統表示，台灣要強化經濟實力，才可能在國際上成為贏家，她期待生技成為另一兆元產業。不過知名作家張曉風前來踢館，她拿著「悲悼」的布條，表示中研院當初承諾保護園區生態並未做到。

張曉風受邀出席開幕典禮，會前她頻頻跟中研院前院長翁啟惠咬耳朵，抱怨園區生態因開發而破壞。她說，一個承諾沒做到就等於是欺騙，這個團體也是「詐騙團體」。

國家生技研究園區計畫始於2007年12月4日，以國防部位於南港的202兵工廠東北區塊為開發腹地，其內有豐富沼澤生態，張曉風2010年呼籲政府勿開發該區，「為北市保留最後一片肺葉，」並在媒體面前下跪，請求馬英九總統懸崖勒馬。不過在政府承諾保護生態的前提下，有條件通過此開發案。

國家生技研究園區開發超過10年，總經費逾200億元，目前有11家生技產商申請進駐。昨天開幕典禮中，包括蔡英文總統、科技部長陳良基、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及500位產官學研人士均出席。

蔡英文總統致詞表示，國家生技研究園區肩負推動台灣生技產業發展政策的重責大任，目標是促成生技新藥、新試劑、新疫苗的研發，為國家新一代研究型園區。她期許園區未來帶動全國生技產業群聚發展、提高就業機會，共同發展成為另一兆元產業。

中研院長廖俊智說，國家生技研究園區當初規畫時，受到環保團體的關切，中研院因此召集生態專家參與，全部25公頃土地，僅3公頃用在建築、4公頃建生態池，其餘72％則是生態保留區和人工溼地復育區，可說兼顧經濟發展及環境生態保護。

張曉風刻意穿著黑衣及手持「悲悼」布條出席，表達立場。她表示，中研院當初對於生態保護的承諾並未做到，譬如原本園區內有很多白鼻心，之前這塊土地由國防部管理時，有時會有野狗咬死牠們，但還不至於全部消失；現在改由中研院管理，白鼻心卻都不見了，真是讓人悲傷。

(中國時報)