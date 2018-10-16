林智堅 堅守城市幸福工程

新竹市長林智堅（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

選舉逼近，各種競選手段愈加猛烈，網路上半年來出現許多對新竹市長林智堅或市府不實的指控與抹黑。市長林智堅15日特別在臉書分享心情，「我不能因為抹黑和造謠感到喪志，甚至停下腳步，我一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。」

林智堅昨天在臉書貼文表示，「如果你和我們一樣，關心新竹這座城市的未來，請你給我5分鐘，我們一起靜下心來，思考紛擾背後的意義。」

他指出，這半年多來，許多關心他的朋友，甚至是市民朋友都會問：「市長，有好多人在抹黑市府團隊，甚至攻擊你的家人，為什麼不回應？」

他表示：「我並不是不回應，而是我知道這些抹黑，幾乎都是網路匿名帳號的惡意攻擊，真實的世界裡，大家都為了生活不斷努力，多數的市民朋友選擇將城市治理的責任交給我，他們的眼神充滿期待，因此，我更不能因為抹黑和造謠感到喪志，甚至停下腳步。」

「這4年來，市府向中央爭取超過百億的建設經費，更打開城市陰暗的角落，嚴守財政紀律讓市庫還債15億，減輕未來子孫們的負擔。這4年來，我知道自己的選擇和堅持得罪許多既得利益者，但也換得這座城市重生的契機，我想請大家回想，過去10幾年來，政治在這座城市是改變的象徵，還是停滯的泥淖？」

林智堅並向那些意圖延續舊政治文化的人喊話，請不要攻擊他的家人、父母、兄弟姊妹及妻子。為了不影響他推動市政工作，他們都盡可能隱藏自己，過著低調簡單的生活，更從不過問市府運作。如今家人卻因為選舉受到委屈，讓他更篤定信念，要用盡全力捍衛家人不受侵犯。他選擇的這條路，既困難又艱辛，但一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。

(中國時報)

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