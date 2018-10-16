唐美雲挽袖 接種流感疫苗

原本害怕打針的歌仔戲藝人唐美雲施打流感疫苗時，強調完全不會痛。（陳志祥攝）

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中國時報
／台北報導

今年度公費流感疫苗15日開放接種，全台各地引起一陣爆打潮，疾管署請來歌仔戲名伶唐美雲率先挽袖接種流感疫苗，希望號召歷年「最不要命」的50至64歲民眾踴躍接種。

15日出席公費流感疫苗開打儀式的衛福部次長呂寶靜表示，今年流感疫苗採購600萬劑，可涵蓋25％全台人口，而流感每年自11月起疫情會逐漸上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，打針像是蚊子咬一樣、卻能平安度過整個冬天。

接種流感疫苗後保護效力約1年，健康成年人約有7至9成保護效果，老年人則可減少5至6成併發症發生，並可降低8成死亡率，疾管署署長周志浩說，預防流感併發重症、死亡可達6成8。

今年擔任流感疫苗接種代言人的唐美雲表示，1965年出生的她宣傳流感疫苗接種最恰當不過了，因為近年來公費流感接種率最低的是50至64歲，這個族群可能忙於工作無暇打針，去年僅20％施打率。

流感疫苗全面開打後，引起各地區爆打潮，台北榮總為了方便接種者，即日起至20日在中正一樓大廳設立「單一窗口」，採現場領號碼牌方式，依序接種流感或肺炎鏈球菌疫苗，15日前往施打的民眾擠滿大廳。

符合公費條件的民眾接種流感疫苗前，可先至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw查詢鄰近合約院所，可能酌收注射費；學生可在校園集中免費接種。

此外，以前是接種流感疫苗禁忌的「對蛋過敏者」，今年不再列入「接種禁忌症」。疾管署副署長莊人祥表示，有國外研究流感疫苗對「蛋過敏者」的嚴重過敏反應機率極低，經專家會議決議同意開放接種，不過打針前，要告知醫師過去對蛋過敏的副作用史，讓醫師評估，且接種後觀察30分鐘注意是否有不良反應。

(中國時報)

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