高球論壇 推選訓計畫提升競爭力

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

中華民國高爾夫協會15日舉辦「如何提升台灣高爾夫球國際競爭力」論壇，對國內家長關心小孩要不要在美國念大學、打球的問題，曾經陪同曾雅妮、盧曉晴出賽的黃俊明博士表示，如果要當職業選手，他不建議在美國念書、打球。

中華高協昨天舉行台灣高爾夫球論壇，與球界人士交流高球現況，除了中華高爾夫協會理事長王政松大談高協未來發展規畫與前景之外，還有黃俊明分享督導菁英選手的經驗，美國熊貓快餐前財務長、橡樹谷高爾夫球場董事長于惠民主講台灣參與美國青少年高球賽事介紹等講座。

王政松指出，台灣高球要往正向發展，現在是最好機會，舉辦這個論壇就是要集思廣益，聽取各界對高球發展的建議，只要是值得推動、有效的意見，高協都會接納與推行。

2014年仁川亞運高球賽，台灣選手潘政琮連奪個人與團體2金，當時在現場的體育署前副署長彭台臨表示，一大票南韓高官原本準備迎接奪金喜悅，被台灣「洗了一把臉」。

台灣高球贏了仁川亞運，卻在本屆雅加達亞運黯然失色，王政松說，這次雅加達是零牌、連1面銅牌都沒有，而一向不被視為競爭對象的菲律賓竟然贏走女子個人、團體金牌，顯見全世界高球的競爭愈來愈激烈。

王政松強調，將來一定會強化國家隊選、訓、賽效率，選手選拔將會改變，避免最好的選手無法出賽；教練來源更廣泛，甚至開放「報名制」，有興趣的A級教練都可從協會公布的國際賽預先報名。

停辦多年的台灣女子公開賽也會在明年1月重新復賽，王政松表示，這項比賽會結合南韓推動的亞洲巡迴賽制，增大競爭強度、提高知名度。會中有人建議高協向下扎根，王政松表示，國內扎根計畫還有改善空間，尤其中部地區最需要加強。

主講「督導菁英選手參賽經驗」的黃俊明指出，目前世界排名前30的好手只有10％念大學，LPGA前30強約有30％，所以他不贊成想朝職業發展的台灣小孩申請美國大學獎學金，一邊念書、一邊打球，競爭力不足。

(中國時報)