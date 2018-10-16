風險未除 台股再殺破萬點

2018年10月16日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

在外資調節、亞股走跌的拖累下，台股昨開盤再度摜破萬點，在蘋概三王領跌下，台塑四寶、金融股表現皆疲弱，最後收跌144點，勉強守住9900點大關；國泰證期研究部分析師蔡明翰警示，國際風險並未消散，在全球股市震盪下，台股短期有下探9700點的可能。

不過，金管會主委顧立雄再強調股市沒有「失序」，但顧也說，正考慮定時公布庫藏股實施情況。面對陸美貿易衝突，他認為現在金融業韌性已經加強很多，應足以因應金融市場上的風險。

勉強守住9900大關

資深分析師林成蔭指出，美國總統川普再度重提對大陸還有2670億美元的關稅未實施，且態度強硬，讓貿易戰風險加劇，在雙方關係愈演愈烈下，IMF也警告，再這樣下去恐怕會再針對美國、大陸下修明年展望，雖然不至於演變成金融危機，但影響法人持股意願，讓台股形成賣壓。

蔡明翰指出，台股V行反彈的機會微乎其微，預計近1、2周還有回測底部的可能性，保守操作為宜，目前最好的狀況是台股「量縮整理」、新台幣匯率不要再貶破31元關卡，歷經一段時間打底完成後，才有回升的可行性。

值得留意的是，OTC指數近2個交易日都收紅，蔡明翰認為，中小型股續航力不佳，若大盤持續回檔，OTC可能再破底，因此，投資人不妨利用收紅盤的機會，減少中小型類股的持股比例。

留意OTC恐再破底

相較於台股殺破萬點，台北匯市倒是平靜許多，在外資匯出縮手，甚至有些轉買為賣的抵銷下，新台幣貶勢並未再擴大，終場小貶3分，收30.94元，守住31元防線未破，兩大外匯經紀公司總成交量縮小至10.6億美元。

匯銀人士指出，雖然新台幣勉強守30字頭，但美國升息趨勢不變，資金還是會往外流，外資出去的理由沒有改變，新台幣還是有可能繼續貶，朝31元價位靠攏的大勢沒改變。

除台股重挫外，包括日經指數、香港恆生、上證指數、滬深300等亞洲主要股市，昨跌幅都超過1%以上；而台股股王大立光昨跌破3500元關卡，終場下跌2.11%，在外資連續賣超下，台積電跌幅2.74%、收在230.5元，鴻海跌幅也逼近2%。

(中國時報)