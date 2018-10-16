人民幣存款連4增

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中國時報
／台北報導

愈跌愈買！受陸美貿易爭端波及，人民幣近期面臨「保7」壓力，中央銀行統計，全體銀行9月人民幣存款餘額來到3,155.16億元，已是連續4個月增加，雖然單月僅小增5.82億元，但反映出成為外匯資產基本配置。

中國人民銀行（大陸央行）昨天起實施降低存款準備率1個百分點，人民幣中間價報6.9154元兌換1美元，下調34個基點或0.05％，創自去年1月以來最弱的中間價，不過在岸、離岸人民幣匯率僅小幅下跌，表現淡定。

央行官員解釋，9月人民幣震盪趨緩，離岸人民幣當月貶值0.62％，觀察OBU（國際金融業務分行）存款餘額增加，主要是電子及汽車業定存增加，由於OBU屬企業戶營運資金，調度變動應是常態，都在合理範圍。

人民幣存款餘額在2015年6月，達到3,382.18億元的最高峰後，就沒太大變動，維持在3,000億元之上。央行官員解釋，除了人民幣去化管道因素外，當市場發展成熟後，增減幅度都不會太大；另民眾方面，變動也不大，主因是民眾的外幣資產配置，通常不會在大幅貶值後出場。

事實上，除一般民眾，央行外匯存底對於持人民幣，也是增加。根據央行總裁楊金龍日前說法，美元占外匯存底比重已達8成，人民幣雖還不到5％，但很接近目前居次的歐元，極有潛力成為我外匯存底中的第二大貨幣。

銀行理專表示，若央行持續加碼人民幣，代表外匯配置中，不可能沒有人民幣，短期是升是貶其實無礙。同樣的，民眾也會參酌央行的配置理財，像是許多人雖然重押美元，但也會配置一定部位在歐元、人民幣。

(中國時報)

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