上海虹橋麗寶廣場 招商

上海虹橋麗寶廣場招商發布會啟動儀式。（麗寶集團提供）

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中國時報
特派記者周怡德／上海報導

麗寶集團海外最大投資案「上海虹橋麗寶廣場」15日以「生活愛上心中新」為主題，在上海1862時尚藝術中心舉行招商發布會，吸引超過500家品牌廠商參加，包括來自台灣的三創生活中心董事長郭守正、元祖食品董事長張秀琬、一茶一座創辦人陳定宗等人也都與會。

麗寶上海房地產開發總經理陳志鴻昨日表示，目前上海虹橋麗寶廣場已經有不少知名品牌確定進駐，像是台灣文創品牌「紙箱王」、第一家以中國傳統瓷器結合宋朝文化的美食小鎮「大隱古食代」，還有首創以中國傳統文化結合茶道為核心的高級餐飲會所「南笙閣」、大陸著名的親子互動空間「春天在哪裡」、另外集結寵物寄養、遊樂園、造型以及SPA的高級寵物生活館「Babydoll」、上海頂尖美髮沙龍品牌「伊本造型」也都會在此展店。麗寶集團預估2019年5月上海虹橋麗寶廣場商場開幕時，辦公樓的入駐率能達九成。

上海虹橋麗寶廣場總面積約7萬坪。整體建築採取層層退台式設計，利用水波狀漂帶結構阻絕熱輻射及熱反射，能有效減少光汙染，營造低碳高效的都市綠洲。上海虹橋麗寶廣場距離虹橋交通樞紐僅500公尺，交通非常便利。

在虹橋商務區內，上海虹橋麗寶廣場是唯一的主題特色商場，從生活美學、社群服務、家庭成長、創新娛樂四大文化特色出發，規劃七大商業主題空間，包含「宴遇九份」、「秘密花園」、「留忙塢」、「和風日麗」、「食色工坊」、「明日世界」及「奇幻樂園」七大主題空間。

15日招商發布會，是由上海爵士音樂節的策展單位JZ Music負責，大陸爵士音樂教父任宇清特別透過爵士樂、古琴、現代舞、非洲打擊樂等多種不同表演形式，呈現「生活愛上心中新」的意涵。招商會上，還邀請金曲歌后順子演唱「回家」。

(中國時報)

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