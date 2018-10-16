永豐志工展活力 宜蘭永鎮淨灘 重現海濱美景

永豐公益胖卡環寶島，上周末（13日）前進宜蘭，號召志工、網友以及退休員工參與淨灘活動，一同歡慶永豐銀行創立70周年。右二為永豐銀行總經理莊銘福。

友善列印
中國時報
台北訊

永豐金控為歡慶永豐銀行創立70周年與永豐金證券成立30周年，自今（2018）年7月底動員永豐金控全體志工啟動「用心．豐台灣」全台公益活動，在上週六（13日）前往宜蘭壯圍永鎮海灘淨灘，順利完成胖卡環島公益行的壯舉，現場數名退休同仁攜手前來共襄盛舉，與志工團、眷屬及網友們為永豐銀行、永豐金證券歡唱生日快樂歌，讓這場公益活動增添溫馨歡樂的氣氛。

歷經3個月的永豐公益胖卡環島巡迴，永豐金控志工團總計超過600人次參與，連同眷屬、客戶與網友更逾1,000人次，以「環境永續」與「在地關懷」兩大主軸，透過20場嘉年華會般的公益活動，讓公益胖卡車將幸福歡樂的氛圍傳遍全台17縣市，也為永豐金控傳遞「永續豐年」的承諾。

永豐銀行總經理莊銘福表示，「用心．豐台灣」公益計畫首場活動以兒童環境教育開場，為守護美麗寶島向下扎根，並陸續完成淨灘、物資捐贈、義診、敬老關懷等公益活動。宜蘭壯圍鄉永鎮海濱公園為2018年「用心．豐台灣」環島公益最後一站，由永豐志工團、眷屬、退休同仁及網友大會師，總計超過百人共襄盛舉，在完成環島公益的創舉後，永豐志工團更相約年年「永心，豐台灣」。

永豐志工團總計前往全台5大海灘，清理超過7,000公斤海洋廢棄物，並透過環境教育讓參與者有正確的環境保育觀念，喚起民眾對土地的熱愛，一同垃圾減量愛地球；同時，永豐志工團秉持永豐一貫關懷在地的服務初衷，用實際行動陪伴偏鄉的長者與兒童，為他們帶來更多歡笑與溫暖。

永豐金控表示，70年來永豐一路陪伴客戶胼手胝足為台灣經濟發展奠定基礎，見證台灣成長的生命力，在這關鍵的時刻，永豐以具體行動走遍台灣，重現台灣飛躍成長年代的樂觀與活力，為台灣「永續豐年」。

「用心．豐台灣」環島公益專案自開跑以來，永豐志工團帶著歡笑熱情，感染了眷屬、客戶與在地人士，共同以實際行動為台灣社會傳遞幸福歡樂的氛圍，恢復自然環境原有面貌，展現台灣最美麗的人情味。

(中國時報)

上海虹橋麗寶廣場 招商 助百校少棒隊 中信捐6000顆球

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。