永豐志工展活力 宜蘭永鎮淨灘 重現海濱美景

2018年10月16日 04:11 中國時報 台北訊

永豐金控為歡慶永豐銀行創立70周年與永豐金證券成立30周年，自今（2018）年7月底動員永豐金控全體志工啟動「用心．豐台灣」全台公益活動，在上週六（13日）前往宜蘭壯圍永鎮海灘淨灘，順利完成胖卡環島公益行的壯舉，現場數名退休同仁攜手前來共襄盛舉，與志工團、眷屬及網友們為永豐銀行、永豐金證券歡唱生日快樂歌，讓這場公益活動增添溫馨歡樂的氣氛。

歷經3個月的永豐公益胖卡環島巡迴，永豐金控志工團總計超過600人次參與，連同眷屬、客戶與網友更逾1,000人次，以「環境永續」與「在地關懷」兩大主軸，透過20場嘉年華會般的公益活動，讓公益胖卡車將幸福歡樂的氛圍傳遍全台17縣市，也為永豐金控傳遞「永續豐年」的承諾。

永豐銀行總經理莊銘福表示，「用心．豐台灣」公益計畫首場活動以兒童環境教育開場，為守護美麗寶島向下扎根，並陸續完成淨灘、物資捐贈、義診、敬老關懷等公益活動。宜蘭壯圍鄉永鎮海濱公園為2018年「用心．豐台灣」環島公益最後一站，由永豐志工團、眷屬、退休同仁及網友大會師，總計超過百人共襄盛舉，在完成環島公益的創舉後，永豐志工團更相約年年「永心，豐台灣」。

永豐志工團總計前往全台5大海灘，清理超過7,000公斤海洋廢棄物，並透過環境教育讓參與者有正確的環境保育觀念，喚起民眾對土地的熱愛，一同垃圾減量愛地球；同時，永豐志工團秉持永豐一貫關懷在地的服務初衷，用實際行動陪伴偏鄉的長者與兒童，為他們帶來更多歡笑與溫暖。

永豐金控表示，70年來永豐一路陪伴客戶胼手胝足為台灣經濟發展奠定基礎，見證台灣成長的生命力，在這關鍵的時刻，永豐以具體行動走遍台灣，重現台灣飛躍成長年代的樂觀與活力，為台灣「永續豐年」。

「用心．豐台灣」環島公益專案自開跑以來，永豐志工團帶著歡笑熱情，感染了眷屬、客戶與在地人士，共同以實際行動為台灣社會傳遞幸福歡樂的氛圍，恢復自然環境原有面貌，展現台灣最美麗的人情味。

(中國時報)