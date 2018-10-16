助百校少棒隊 中信捐6000顆球

2018年10月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

由中信金融行政長高人傑領軍，邀請中信兄弟球星詹子賢、岳東華及張志強等人，昨日前往「倆好球」紀錄片拍攝地宜蘭縣三星國小，舉行中國信託「倆好球」百校贈球計畫贈球儀式，宣布捐贈6,000顆棒球至全臺灣100所學校少棒隊，以實際行動助未來棒球之星圓夢。

中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」及主題曲「棒球小子」MV自今年8月上線，短短兩個月，網路點閱已突破1,000萬人次，逾26萬人次按讚、留言及分享，中國信託特別於Home Run Taiwan 粉絲團舉辦「百校贈球計畫」及「一日教練」票選活動，吸引逾萬名網友響應。

高人傑勉勵三星國小少棒隊的小球員，要延續愛的循環，同時提醒這群未來之星以「開心打球，認真學習」為目標，努力打球之餘，也要認真讀書，讓智慧與球技並進，將來不只可以在球場上得勝，更能開創不一樣的人生。

三星國小校長姚宗呈則說到中國信託與三星國小的淵源，透過中信慈善基金會「愛接棒計畫」長期資助，改善三星國小少棒隊宿舍及球場圍網等設備，讓孩子打球的環境變得更佳，球隊除了有紮實訓練，更重視課業輔導，讓孩子盡情運動，也在功課上維持水準。

對張志強及岳東華而言，昨天的贈球活動別具意義，同樣畢業於三星國小的兩位球星都提及畢業10年後，再度回到三星國小，看到熟悉的校園，心情特別激動，而三星國小少棒隊球員們看到畢業學長及心中偶像更是興奮，一直圍繞在學長身旁開心閒聊。

詹子賢想起小時候的自己，當時就算再累，仍從未放棄練習，詹子賢勉勵小朋友們應要感謝曾經幫助過的教練及隊友，珍惜在紅土上奔跑的感覺，努力揮棒，朝向下一個目標邁進。三星國小少棒隊小球員則以熱血的隊呼及滿滿的笑容，回應所有到場貴賓蒞臨勉勵。

(中國時報)