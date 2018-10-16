友善認證 林鳳營牧場快樂頌

友善列印
中國時報
／台南報導

位於台南市六甲區，占地35公頃的林鳳營牧場，飼養2000多頭乳牛，負責供應鮮乳所需的生乳產出，今年初牧場取得「友善畜產人道驗證牧場」認證，是全台唯一獲得這項認證的乳牛牧場，而實際走訪這裡，就能體會在這「開心農場」中的牛兒們，生活得相當愜意。

從台1線省道旁進入，先穿過一片落羽松樹林，就能看到開闊的林鳳營牧場，沒有車子吵鬧的喧囂，只有牛隻傳來偶爾的哞哞叫聲，還有風吹過樹梢的聲音，撇開人工化的畜舍建築不說，就像置身在大自然。

要成為友善人道認證的乳牛牧場並不容易，林鳳營牧場經理謝福生表示，最重要的是「動物福利」，也就是確保飼養動物的生理、心理在自然狀況下保持健康、舒適狀態，免於飢餓、痛苦、傷害等生理不適，以及恐懼、焦慮等心理不適，並保留自然天性。

牛隻放風運動不鬱卒

謝福生說，與一般牧場最大的不同，就是飼養的牛隻擁有更為寬敞的活動空間，平均每頭牛最少12平方公尺的生活環境，讓牛兒沒有擁擠不適的緊迫感，畜舍旁就是「戶外運動場」，定時讓牠們出來跑跑跳跳，才不會「悶壞了」。

為了讓原本在溫帶生長的乳牛能夠適應亞熱帶的炎熱氣候，棟舍內每14公尺就架設一部大型風扇，還有自動灑水系統協助降溫，就算高溫時也不會悶熱，還有為牛隻按摩清潔的自動「刷背機」，不時就能看見牛兒湊上去使用的有趣模樣。

牧場由獸醫、飼養、日糧3個部門組成，分別照顧乳牛的健康、生活起居及飼料供應，獸醫師黃俊銘說，對牛隻的健康照護可說是24小時不間斷，每天透過實際的聽、觸診確認身體狀況，並導入儀器記錄體溫、反芻次數及步行數匯入雲端，一有狀況就能著手檢查，就像掛上了運動手環一樣。

參照NRC特調營養配方

而調製牛隻吃的飼料也是重要課題，日糧營養師陳挺軒說，根據牛隻體重、大小、生長階段會給予不同的營養配方，並參照NRC（美國國家研究院）的營養標準下去調配，才能讓牠們頭好壯壯。

謝福生說，友善牧場其實就是一種信念的表現，其中包括給牛舒適的環境、充足的營養，也模擬最適合牠們的原始生活空間，而在導入友善牧場系統之後，產乳量及品質也隨之上揚，「也許這就是對牠們好的最大收穫吧！」

(中國時報)

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