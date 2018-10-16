2018年10月16日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

林鳳營牧場分為獸醫、飼養、日糧三個部門，分別照顧乳牛的健康、生活起居及飼料供應，獸醫透過聽診，了解每隻小牛的身體狀況。（莊曜聰攝）

「有快樂的牛，鮮奶自然就好」是林鳳營牧場的取得「友善畜產人道驗證牧場」認證的最高指導原則，在取得認證後，味全公司近期也推出林鳳營「友善鮮乳」，成為全台唯一來自友善認證牧場的鮮乳，並結合之前通過的SQF、TAP等國內外驗證，藉著產品上市，以實際行動對推廣對牛隻、環境、消費者的友善消費概念。

由味全公司自營的林鳳營牧場導入科技化的牧場設備，也擁有國際級的專業管理，提供五星級的牛舍環境、室內室外運動場及牛隻專用電動按摩機，每頭牛12平方公尺的生長環境也是少數符合歐盟標準的牧場；另外也運用物聯網技術管理牛隻健康，並由專業營養師依據牛隻狀況調配健康餐，更有獸醫團隊24小時全天駐場，給予牛隻最好的照顧。

另外，林鳳營牧場也斥資逾2億，設置沼氣發電系統和堆肥場，牛隻產生的廢汙經處理後可回收發電，每日供應約2600度的電量，可自給牧場3成用電，每年減少逾4000噸二氧化碳排放，相當於10座大安森林公園1年的碳吸附量，對土地及環境友善。

林鳳營鮮乳在2015年建立完整的的追蹤追溯系統，上線的產銷透明系統透過QR-Code掃描，消費者就能了解鮮乳來源、製程及檢驗資訊，成為首瓶透明鮮乳，2016年再通過國際級的SQF Level 3認證，在生產過程及末端產品品質都獲得保證，現在牧場取得「友善畜產人道驗證牧場」後，也完成對牛隻、環境及消費者均友善的目標。

(中國時報)