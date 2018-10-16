國泰世華送愛 翻轉偏鄉教育

2018年10月16日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

教育為國之根本，亦為百年大計，近年來由於經濟快速變遷等因素，造成社會的貧富差距與城鄉間的資源取得難易度急速加大，有些資源不足的地區更甚為嚴重，學生們的學業成績也較為低落。國泰世華銀行基金會深知知識就是力量，幫助學童獲得良好的教育資源，從小扎根學習種子是最首要的任務，因此捐助布農部落的「樹葡萄產業計劃」，希望幫助部落學童學習英文接軌國際，讓偏鄉部落的孩子們不會輸在起跑點上。

贊助樹葡萄產業計劃

台東地區的布農部落為讓原住民子弟能接軌國際並加強英文學習，兩年前開始白光勝牧師及3位同工除了週日之外，也於週一至週六每天早上6點鐘花1小時教孩子英文，培訓他們的英文基礎能力。兩年下來，這些國小一、二年級的小朋友背熟了500多個英文單字還有不少文法跟句子，就讀國中的孩子也因為英文學習力被啟發，連帶其他科目也更用心學習。為了能讓更多孩子持續參與英文課程，白牧師特地開發「樹葡萄產業計劃」，希望透過自給自足，將該計劃的收入運用在兒童、青少年教育基金上。

公益腳步從未停歇

國泰世華銀行基金會得知這項計畫後之後，深深認同孩子的教育不能等，遂全力支持捐助「樹葡萄產業計劃」新台幣60萬元，希望能為偏鄉原住民學童創造一個更具有競爭力的未來。今年9月布農部落種下30株樹葡萄成樹，並打造了一個以樹葡萄為主題的觀光果園，基金會董事長李明賢特於10月13、14日來到部落為觀光果園命名為「串起未來、愛的葡園」，並為孩子們加油打氣，董事長李明賢表示，「基金會幫助部落社區除了能自給自足以外，也有能力照顧老弱及孩童。期待這個計畫能生生不息，幫助部落的孩子們翻轉未來。」

兩年前，布農部落用基金會所協助的「幸福羊溢」養羊專案收入盈餘照顧「五餅二魚專案」援助的年長與弱勢族人，使部落在公益工作上減少很大的經濟負擔。此次也與基金會連續二年贊助的「台東旭村盃足球邀請賽」主辦學校校長蔡見明及足球隊球員相見歡，也送上多本勵志的書勉勵這些足球小將不要妄自菲薄。

(中國時報)