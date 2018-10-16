安聯人壽關心失智 街頭募發票

安聯志工上街頭為失智老人募發票。（安聯人壽提供）

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

關心失智症「RUN 伴 Taiwan」台北接棒！長期關注失智議題並推動失智預防的安聯人壽日前（10/8）與天主教失智老人基金會攜手合作，舉辦「RUN 伴 Taiwan 2018 」陪失智家人一起路跑活動，並招募了近百位志工沿途「街頭募發票」，希望透過沒有負擔的愛心行動，幫助失智老人；在安聯員工及其眷屬的努力，整個下午迅速募集到逾萬張發票，全數捐予天主教失智老人基金會作為失智防治推動之用。

失智老人照顧真的很困難，鬥志、鬥體力！根據世衛統計，目前全球有超過4680萬名失智症患者，而且每年新增病例高達990萬，面對這個失智海嘯，美國「對抗阿茲海默症（US against Alzheimer’s）」創辦人弗拉登格柏（Trish Vradenberg）警告，部份亞洲國家人口下降，愈來愈多人依賴健康照護體系，恐將拖垮國家財政。安聯人壽行銷暨公關部鄭祥琨副總經理表示「失智症在醫療上目前仍無法治癒，僅能靠藥物減緩症狀，但除了就醫診斷，家人及鄰里社區的陪伴也是重點。有感於台灣也即將邁入高齡化社會，同樣將面臨衍生的長期照護問題，今年安聯與天主教失智老人基金會攜手舉辦『RUN伴』台北場活動，並號召內外勤同仁發起『街頭募發票活動』，鼓勵員工積極走出辦公室，參與公益志工活動，透過身體力行的方式，與社區互動、提供服務，並喚起大眾對預防失智的重視。」

(中國時報)

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