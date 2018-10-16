友黨慘輸 重挫梅克爾政權

2018年10月16日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

關於巴伐利亞

德國最大邦巴伐利亞14日舉行邦議會選舉，總理梅克爾所屬基民盟（CDU）的姊妹黨基社盟（CSU）遭遇重挫，只拿到37％選票，比上一次選舉少了10％，這是CSU於1962年選舉失利以來，第二次失去在邦議會絕對多數的地位，也喪失原本長期在該邦單獨執政的權力。

基社盟失絕對多數地位

另外一個輸家是社會民主黨（SPD），得票率慘遭腰斬至9.6％。拱手讓出第2大黨地位。由於CSU與SPD都是被梅克爾延攬加入聯合政府的友黨，兩黨差勁的表現對原本就已脆弱的三黨聯合政府更是雪上加霜。一般認為，SPD恐因得票率持續滑落而退出聯合執政。《柏林晨報》評論稱，巴伐利亞邦的選舉結果，意味梅克爾向其政治生涯的終點站又前進了一步。

最大贏家當屬親移民的環保黨「綠黨」，得票率為17.5％，相較於5年前的選舉，大幅增加了8.9％，也一如預期取代SPD，晉升為巴伐利亞第二大政黨。

三黨聯合政府雪上加霜

極右派的德國另類選擇黨（AfD）拿下10.2％的選票，首度擠進巴伐利亞議會。

CSU雖然還是巴伐利亞邦第一大黨，但必須尋求與其他政黨合作，組成聯合政府。政界新軍「自由選民」（Free Voters）也是此次的大贏家，獲得了11.6％的選票。若CSU捨綠黨的話。這個新竄起的保守政黨有可能成為CSU的執政夥伴。

CSU主張以強硬立場因應難民，逼得CDU與梅克爾做出一定程度妥協。有專家認為，CSU和CDU未能就移民問題達成共識，是這次議會選舉失利的關鍵。反觀AfD因為反移民旗幟鮮明而獲得擁護。已知在德國全部16個邦中，AfD已取得其中15個邦議會的席次。

此外，也有人認為這次選舉結果代表德國和歐洲政治版圖重畫，傳統主流政黨式微，極左和極右政黨興起。

傳統式微極左極右興起

接下來，梅克爾的挑戰將是10月28日黑森邦（Hesse）選舉，她所屬的CDU自1999年以來一直是黑森邦執政黨，但民調也顯示選情並不樂觀，在當地得票率預計會掉至1960年代以來新低。

CDU預計12月在漢堡舉行大會，改選黨魁，若CDU在黑森邦失利，梅克爾的威信無疑會進一步走弱，甚至連總理的職位恐都不保。

(中國時報)