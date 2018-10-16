聯盟黨為移民議題內鬥！梅克爾提前結束4任總理任期 已見端倪

盟友基社盟在邦議會選舉中重挫，讓梅克爾領導的執政聯盟根基受到動搖，當天參加其所屬的政黨基民盟會議時神色凝重。（路透）

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中國時報
／綜合報導

這次基社盟（CSU）在巴伐利亞邦選舉失利，將累及其姊妹黨，即德國總理梅克爾領導的基民盟（CDU），梅克爾的政治實力也將被進一步削弱。而從後續政治日程來看，本次選舉結果，甚至有可能成為梅克爾提前結束第四個總理任期的「前奏」。

友黨慘輸 重挫梅克爾政權

CSU馬失前蹄，與其選戰策略有關。CSU在德國政治光譜上原屬中間偏右派，不過從其近期一系列政策來看，CSU有意進一步「向右轉」，甚至發出近似民粹主義的聲音，希望藉此擠占極右派「德國另類選擇黨」（AfD）的生存空間。結果CSU的策略並未奏效，反而使不少原有支持者的選票流向主張接納難民、倡導環保的「綠黨」。

CSU在聯邦層面與梅克爾領導的CDU為姊妹黨關係，前者只在巴伐利亞邦參選，兩黨在聯邦議會則合組議會黨團，被稱為「聯盟黨」。但自今年3月梅克爾組成新聯合內閣，開始第四個總理任期後，CSU與CDU的聲音並不一致，甚至常生內鬥。

據新華社指出，不少分析家認為，聯盟黨內鬥是德國選民對CSU與CDU逐漸失去信任的一大原因。兩黨的分歧主要在移民議題上，CSU立場較為強硬，與CDU的主張多有衝突，兩黨數度吵到幾近「白熱化」的程度。

今年7月，CSU主席、德國內政部長澤霍費爾要求遣返「二次移民」，即已在其他歐盟國家登記後來到德國的移民。梅克爾則堅持要求達成歐盟層面的解決方案，不同意德單方行動。澤霍費爾曾一度揚言率CSU退出執政聯盟，幾導致政府垮台。

這次CSU在巴伐利亞邦失勢也意味聯盟黨在該邦根基動搖，黨團在聯邦議會氣勢亦會弱化。除非儘速檢討過往政策得失，及時做出調整，避免執政聯盟再遭削弱，否則梅克爾恐難在12月的CDU黨主席選舉繼續連任，若果如此，她的第四個總理任期便會提前結束。

(中國時報)

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