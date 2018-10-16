川普指北京 威脅更勝俄！陸回嗆美對台軍售即干涉內政

美軍F-18戰機。（取自美國空軍官網）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普在14日播出的專訪中，揚言將對大陸加徵新一輪關稅，他還宣稱，與俄羅斯捲入2016年美總統大選相比，北京干預美國政治「問題更大」，但他並未提出證據。大陸駐美大使崔天凱則指美國派遣軍艦闖入南海以及對台軍售，正是美方干涉中國內政的絕佳例證。

川普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，當被問及是否相信俄羅斯干預大選時，川普說：「他們有干預，但我認為中國及其他國家都有干預。」主持人隨即追問下去，川普答道：「坦白說，我認為中國是更大的問題。」但未進一步說明。

在陸美貿易紛爭方面，川普稱陸方想談判，自己和大陸領導人默契也很好，但他說「不知道這是否必要繼續下去。」川普表示大陸有權報復，但「沒有足夠彈藥」。

大陸駐美大使崔天凱14日接受福斯電視台訪問時稱，大陸從不希望打貿易戰，也否認干涉美國內政及竊取美方知識產權，表明美副總統彭斯日前的指控「毫無根據」。崔天凱提及中美兩國軍艦在南海近距離靠近一事，強調此事發生在南海、在大陸的家門口，而不是大陸軍艦開到加州海岸或墨西哥灣；孰攻孰守，一目了然。「至於美對台軍售，這完全是美方干涉中國內政的明證。」

值得一提的是，當主持人問到美總統川普究竟是聽取「溫和派」，白宮首席經濟顧問庫德洛、美財長穆努欽，還是強硬派白宮國家貿易委員會主任納瓦羅，崔天凱嘲諷稱，「不清楚。川普應是最終決策者，但在決策中究竟發揮什麼作用，著實令人困惑。」

針對朝核問題，崔天凱也不忘向美方喊話。他說，陸美在實現半島無核化上有共同目標，但現實情況是，如果不讓北韓看到希望，確定美方會對朝奉行較友好政策，就無法說服朝方放棄所有核武器。

(中國時報)

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