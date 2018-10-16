陸反擊對美日氫碘酸徵反傾銷稅

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸商務部15日發布公告指出，調查機關最終裁定，原產於美國和日本的進口氫碘酸存在傾銷，大陸國內氫碘酸產業受到實質損害。因此自10月16日起，大陸將對原產於美國和日本的進口氫碘酸徵收反傾銷稅。實施期限自今日起5年。

去年10月16日商務部（調查機關）決對原產美國和日本的進口氫碘酸進行反傾銷立案調查；對被調查產品是否存在傾銷和傾銷幅度、被調查產品是否對國內產業造成損害及損害程度，以及傾銷與損害間因果關係進行調查。

今年6月16日，商務部初步認定原產於美國和日本的進口氫碘酸存在傾銷，大陸國內氫碘酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係；決定自2018年6月23日起採用保證金形式實施臨時反傾銷措施；並自今日起，對原產於美國和日本的進口氫碘酸徵收反傾銷稅。

另一方面，陸美貿易戰火持續，大陸也推出一系列金融措施穩固經濟。大陸央行最新一次定向降準昨正式實施，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點，約釋放1.2兆人民幣（下同；約合5.4兆新台幣）資金；其中4500億元用於置換中期借貸便利(MLF)，7500億元資金用於增強金融服務實體經濟能力。

(中國時報)