陸反擊對美日氫碘酸徵反傾銷稅

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸商務部15日發布公告指出，調查機關最終裁定，原產於美國和日本的進口氫碘酸存在傾銷，大陸國內氫碘酸產業受到實質損害。因此自10月16日起，大陸將對原產於美國和日本的進口氫碘酸徵收反傾銷稅。實施期限自今日起5年。

去年10月16日商務部（調查機關）決對原產美國和日本的進口氫碘酸進行反傾銷立案調查；對被調查產品是否存在傾銷和傾銷幅度、被調查產品是否對國內產業造成損害及損害程度，以及傾銷與損害間因果關係進行調查。

今年6月16日，商務部初步認定原產於美國和日本的進口氫碘酸存在傾銷，大陸國內氫碘酸產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係；決定自2018年6月23日起採用保證金形式實施臨時反傾銷措施；並自今日起，對原產於美國和日本的進口氫碘酸徵收反傾銷稅。

另一方面，陸美貿易戰火持續，大陸也推出一系列金融措施穩固經濟。大陸央行最新一次定向降準昨正式實施，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點，約釋放1.2兆人民幣（下同；約合5.4兆新台幣）資金；其中4500億元用於置換中期借貸便利(MLF)，7500億元資金用於增強金融服務實體經濟能力。

(中國時報)

川普指北京 威脅更勝俄！陸回嗆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。