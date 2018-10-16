虐殺前女友 抄佛經仍判無期

男子王信仁在高樹鄉某校園殺害前女友，最高法院15日將他判處無期徒刑確定。（翻攝臉書，本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
抄佛經求輕判的下場

屏東男子王信仁，去年因邱姓女友提分手，他竟誘殺對方還脫下對方褲子製造性侵假象，法院審理時，他辯稱被羈押時不斷地念佛抄經書，所以請求法官輕判，但法官表示「罪由心起將心懺」，尤其王犯後還謊騙「連一隻蟑螂都不敢殺」，根本沒有真心悔改，將他判處無期徒刑確定。

手段殘忍 故布疑陣

離婚育有2子的33歲王男，2016年透過臉書與20歲邱女相識，並進而交往成為男女朋友且同居，不久，邱女欲結束與王男的關係，刻意疏遠對方並封鎖王的臉書，她也搬回高雄美濃住處以斷絕聯絡，但王男不願分手，自認遭邱女欺騙感情。

王男欲找邱女理論但屢屢聯絡不上，他對邱女怨恨更深，因此萌生殺人犯意，他用臉書假帳號聯絡她，誆稱以社團名義邀約外出唱歌，去年2月8日晚上，王男將她騙到國小籃球場後，用童軍繩勒昏她，因怕對方仍有救活機會，他再拿磚頭重擊她頭部。

王男看到邱女的身體仍不斷抽搐，再拿出水果刀猛刺她的胸部及腹部致死，行凶後他還故意拉下邱女的褲子故佈疑陣，製造邱女被人性侵後殺害的假象，他還將邱女騎乘的機車及安全帽的物品丟棄在排水溝湮滅證據。

滿口謊話 全案定讞

犯案後，王男還故意在臉書上自稱「我根本就沒那個膽量去殺人」、「別說是殺人了，就連一隻蟑螂我都不敢殺」，直到警方拿出監視器畫面及證據後，才改口承認犯行。

法院審理時，他還辯稱覺得被邱女「吃夠夠」才動了殺機，向法官表示，希望能從輕量刑，讓他早日出去跟被害人家屬和解彌補過錯。

一審將王男判處無期徒刑，他稱羈押期間接觸佛經，念佛懺悔以求內心平靜，他深知悔悟，日後絕不再犯，請求法官輕判，二審認為「罪由心起將心懺」，他抄佛經但沒由心懺悔，獲得死者家屬原諒，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

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