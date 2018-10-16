抄經躲重判 佛系法官別上當

2018年10月16日 04:11 中國時報 林偉信

凶殘的殺人犯該當何罪？如何量刑？對法官而言是項重要的課題，但近年許多不願判死或重判的「佛系法官」，總是以被告在看守所信仰宗教有悔改之意，讓其輕判、免死，也因這種量刑標準，讓愈來愈多的殺人犯，拿念佛抄經當脫罪工具，法官量刑不可不慎。

刑事被告遭認定有罪後，就必須進入科刑論罪的量刑階段，依法律規定須考量犯罪動機、目的及犯罪時所受的刺激，犯罪手段及犯罪後態度，將10項要點一一盤點檢視後，作成綜合評比，科處被告刑責，不能有所偏頗。

但被告犯罪後的態度如何影響法官心證，首先是被告犯後有沒有與死者家屬達成和解，或真心悔改得到對方諒解，亦或作出自白、認罪等行為，足以讓法官減輕其刑，為其求其生，讓被告有再度重返社會的可能。

以本案為例，年僅20歲的邱女遭王信仁殘忍殺害後，她的右眼仍張開、頭髮散亂、頭部及臉上、下半身都有血跡，顯示遭殺害當時是多麼地無助、無奈與痛苦，對照生前照片，更讓人不捨與心痛，也突顯凶手的殘忍。

王信仁殺人後被羈押，說自己念佛抄經，並畫觀音圖像迴向死者，但如同法官所言「罪由心起將心懺」，沒有真誠的心悔改，抄經念佛也不能改變什麼；但仍有法官相信被告脫罪之詞，讓抄佛經成為輕判的理由，引發爭議與批評。

法官持法律天秤不可偏重一側，如因被告遭押的短時間內辯稱誠心信仰宗教，已改變自己，應仔細探究其中原委與因果關係，千萬別因一時的同情心，讓殺人犯逃過應有的懲罰，更成為法官不判死的「免死金牌」。

(中國時報)