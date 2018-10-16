消防車頭突掀 小隊長摔飛遭輾斃

北市消防局光明分隊小隊長李耀文，15日上午駕駛一輛水箱車完成驗車返途時，駕駛艙突然前傾，導致他被拋飛出車外，遭車輾斃。（北市消防局提供）

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中國時報
／台北報導
水箱車前往北投立德路一間驗車廠驗車後返回隊部，疑車頭卡榫（黃圈處）故障，行進間突然鬆開導致駕駛甩出車外。（李文正攝）
北市消防局第四大隊光明分隊小隊長李耀文不幸因公死亡。（北市消防局提供）

北市消防局第四大隊光明分隊小隊長李耀文，昨天上午駕駛車齡17年的水箱車到北投驗車，在完成驗車開到大度路等停紅燈時，車頭竟因煞車而有如斷頭般往前掀開，李則從前擋風玻璃摔出，遭車輪輾壓頭部當場死亡。檢警初步認定，掀開車頭的連桿擺在上鎖的位置，是否為機械故障將再釐清。

消防局強調，李發生意外屬因公死亡，將最高標準從優撫卹，並協助家屬處理後續事宜。

45歲李耀文，家住宜蘭，警專畢業，2011年升任小隊長後在北投光明分隊服務，負責車輛維修保養，已從事消防25年，平時與同仁相處融洽，還曾代表國際搜救隊赴美受訓，不論在體能、技能和工作態度，都獲得長官肯定，並多次支援中南部搜救工作。

昨天上午8時許，李員開著預計今年就要汰換的水箱車，到北投立德路一間驗車廠檢驗，約莫9點結束駛離檢驗廠，就在開出檢驗廠2公里，行經大度路1段、2段路口遇到紅燈，他踩煞車減速，車頭突然巨響，整個駕駛艙往前90度傾倒，李被拋飛撞擊擋風玻璃，玻璃脫落連人都一起摔出車外。重達數噸的水箱車依慣行往前，輾過李的身體後撞擊電線桿才停止，造成李員臉部變形、胸部挫傷，現場沒有生命跡象，送醫不治。

家屬聞訊後從宜蘭趕來北投榮總探視，李母傷痛欲絕，無法接受兒子身亡的消息，甚至一度癱軟靠著輪椅代步，李妻則是剛送小孩上課，就接到來自隊部的噩耗。

見到丈夫最後一面，李妻強忍悲痛的心情，在助念室待不到10分鐘，先到派出所製作筆錄，隨後又到丈夫任職的分隊，這是她第一次到丈夫工作的地點，卻是如此傷痛，她進入寢室後，傷心地在衣櫃前收拾一些李耀文的衣物，再和兒子返回北榮助念室。

檢驗廠陳姓負責人表示，車頭下方引擎右側有號碼，檢驗時要掀開駕駛艙查驗，工作人員有協助李打開，驗畢由李一人從車輛左側關閉，至於是否有將固定的連桿往上推和以卡榫固定，但監視器並沒有拍攝駕駛的左側。

消防局表示，事故現場連桿確實擺在上鎖的位置，消防隊以同款車輛示範，將車頭從開啟狀態模擬檢驗完畢，駕駛艙關閉前會有「喀」一聲，若沒有確實上鎖，是無法將連桿往上推，顯示駕駛已完成車頭固定的動作，至於是否因其他機械故障釀禍，由檢察官調查。

(中國時報)

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