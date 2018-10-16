劈腿12女詐千萬 男蟲重判7年

友善列印
中國時報
／台中報導

44歲網路男蟲蔡聖傑，曾多次在網路騙財騙色遭判刑，他被控在網路向女子謊稱經營汽車旅館等事業，以結婚為前提交往，取得信任後就以各種理由借錢，5年內向12名女子詐騙千餘萬元，還有2人為他生子。台中高分院以蔡男再犯危險性仍高，依詐欺罪加重改判7年徒刑，還須強制工作3年定讞。

判決指出，蔡男10年前在網路上騙財騙色，被判刑10月確定，出獄後因缺錢花用，2011年又故技重施，在網路愛情公寓及百度聊天室等網站，自稱經營汽車旅館、當鋪、電子遊戲場，民宿、租車行等事業，惡意隱瞞已為人父且離婚，向女網友佯稱以結婚為前提而交往。

蔡男常以「馬上給你名份」、「妳是否願意與我共度一生一世」、「我已把你當妻子看待」等語欺騙女子感情，取得信任同居後，再利用她們誤認即將結婚的心態，降低對錢的防備心，常藉口購買金飾作定情物、饋送友人、支付貨款，甚至賄賂官員、小弟保釋金及帳戶遭凍結等各種理由，一再開口借錢。

這些女子有人刷卡或給現金、有的給黃金、有人直接給提款卡，甚至辦信用貸款供蔡花用，其中，佘姓女子被騙高達350多萬元。

誇張的是，更有曾姓女子及王姓女子2人為蔡男生子，而蔡與曾女交往時，還同時另與5名女子交往；與王女交往期間，也與另5名女子交往。

一審判蔡男徒刑5年、強制工作3年。台中高分院認為蔡之前就已被判刑確定，竟還持續向多達12名女子詐騙，可見惡性重大，且對先前罰的感受及遵法意識薄弱，再犯危險性仍高，明顯屢犯不悔，從重判處徒刑7年、執行前須強制工作3年。

(中國時報)

消防車頭突掀 小隊長摔飛遭輾斃 警開槍擊斃竊嫌 家屬提國賠敗訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。