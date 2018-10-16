劈腿12女詐千萬 男蟲重判7年

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

44歲網路男蟲蔡聖傑，曾多次在網路騙財騙色遭判刑，他被控在網路向女子謊稱經營汽車旅館等事業，以結婚為前提交往，取得信任後就以各種理由借錢，5年內向12名女子詐騙千餘萬元，還有2人為他生子。台中高分院以蔡男再犯危險性仍高，依詐欺罪加重改判7年徒刑，還須強制工作3年定讞。

判決指出，蔡男10年前在網路上騙財騙色，被判刑10月確定，出獄後因缺錢花用，2011年又故技重施，在網路愛情公寓及百度聊天室等網站，自稱經營汽車旅館、當鋪、電子遊戲場，民宿、租車行等事業，惡意隱瞞已為人父且離婚，向女網友佯稱以結婚為前提而交往。

蔡男常以「馬上給你名份」、「妳是否願意與我共度一生一世」、「我已把你當妻子看待」等語欺騙女子感情，取得信任同居後，再利用她們誤認即將結婚的心態，降低對錢的防備心，常藉口購買金飾作定情物、饋送友人、支付貨款，甚至賄賂官員、小弟保釋金及帳戶遭凍結等各種理由，一再開口借錢。

這些女子有人刷卡或給現金、有的給黃金、有人直接給提款卡，甚至辦信用貸款供蔡花用，其中，佘姓女子被騙高達350多萬元。

誇張的是，更有曾姓女子及王姓女子2人為蔡男生子，而蔡與曾女交往時，還同時另與5名女子交往；與王女交往期間，也與另5名女子交往。

一審判蔡男徒刑5年、強制工作3年。台中高分院認為蔡之前就已被判刑確定，竟還持續向多達12名女子詐騙，可見惡性重大，且對先前罰的感受及遵法意識薄弱，再犯危險性仍高，明顯屢犯不悔，從重判處徒刑7年、執行前須強制工作3年。

(中國時報)