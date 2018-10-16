警開槍擊斃竊嫌 家屬提國賠敗訴

2018年10月16日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

萬華分局員警張景義，5年前在西門町將偷車拒捕的黎姓男子擊斃，一、二審都判決張男無罪，但黎的妻兒另提告要求國家賠償244萬多元，台北地院認定張有使用警械的急迫需求，且沒有故意或過失，15日駁回請求，判決北市警局不須賠償，北市警局表示，尊重司法判決結果。

張景義得知結果說，案子拖了5年未定讞，心裡難免覺得沉重，但已慢慢釋懷，交由司法來定奪。他重申，只要自己還穿著警察制服的一天，再遇到同樣的場景，一樣不會考慮，做出同樣的事情。

2013年8月13日晚間，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒絕受檢反而衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎腹腔，送醫不治。

檢方起訴後，一、二審都認定張景義用槍已盡力避免傷及致命部位的注意義務，且無逾越必要程度，判決無罪；民事部分，張已賠償死者家屬80萬元，但對方認為張執法逾越必要程度，提告要求台北市警察局賠償244萬6195元。

北市警局表示，張景義因現場可能造成之危害及高度風險而使用警槍符合規定，且子彈因擋風玻璃材質造成折射擊中黎男並非他所能預料，張員沒有故意或過失。

北院審理後認為，黎駕車拒捕，有危及民眾安危的情況，張員有使用警械的急迫需求，且子彈因彈道偏向而擊中黎男，難認為張有故意或過失，駁回家屬請求，全案可上訴。

(中國時報)