文宣玩童玩風 桌遊摺紙吸睛

2018年10月16日 04:11 中國時報 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

鍾佩玲推出摺紙文宣，運用創意宣傳政見及競選口號。（鍾佩玲競選團隊提供）

選舉大搞創意童玩風！北市議員參選人王欣儀、鍾佩玲不約而同分別把文宣設計成大富翁桌遊和「東西南北」摺紙，不但讓選民從遊戲中了解問政的政績與藍圖，也勾起不少人兒時回憶，令人直呼「好懷念」。

俠女政績桌遊 練武功

一般傳統文宣像是牙線棒、溼紙巾、菜瓜布生活小物等，雖然五花八門但已無法吸引民眾目光，文宣要夠吸睛，不少參選人是傷透腦筋。

參選大安、文山區的現任議員王欣儀，2014年選舉文宣突破傳單模式，把問政政績集結成冊，仿照周刊雜誌發行，頗受好評，王欣儀說，今年參選人眾多，競爭更加激烈，她以電競「俠女」造型參選，跳脫傳統，選前倒數時刻更推出「俠女政績桌遊」文宣，號召選民跟著她一起練武功。

政績桌遊必須2人以上或多人對戰，分成2種玩法。選擇「市政基本功」，積分最快達到35分即獲勝；「台北友好式」則以最快抵達終點者獲勝。

王欣儀說，大富翁桌遊以「俠女不是一天就能練成的」為概念，需要日積月累穩紮穩打，問政風格也是如此，絕非空口說白話，必須展現「真功夫」，累積政績能量，盼民眾從遊戲中，體會當「俠女」實在不簡單，讓大家更清楚暸解她的服務態度與處事風格。

鍾愛台北圖騰 有創意

此外，士林、北投區議員參選人鍾佩玲也發揮創意，讓一張文宣可經由大家小時候都玩過的「東西南北」摺紙小技巧，凸顯鍾佩玲「鍾愛台北」的口號、圖騰及士林和北投地方建築特色，相當有趣，預計發放5萬份，藉此拉近與選民距離。

鍾佩玲說，摺紙看似不起眼，卻可變化出無限可能，也是不少人兒時回憶，希望透過摺紙文宣與民眾互動，並發表未來問政藍圖，讓選民對她有進一步認識。

(中國時報)