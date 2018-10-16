水利局強調先民間再公用

新北市汙水下水道正如火如荼趕工中，目前家戶接管率已達90％。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市汙水接管率達90％，但新北市議員李倩萍與羅文崇指出，新北市府只算家戶接管率，公有建築汙水接管率不到20％；水利局指出，公有建築本都自設建築物汙水處理設施或專用下水道，排放符合標準，將以「市民需求為重點」，會持續編列預算執行「先民間再公用」的策略。

以市民需求為重點

羅文崇指出，新北市有1011處建物，納入汙水系統僅199處，比例19.6％。完全打臉市長整天掛在嘴邊的接管率90％，要水利局不要再扯市長後腿。

李倩萍說，新北市目前268所國中小僅55所有納入汙水下水道系統，比例僅21％，也難怪學生再怎麼努力打掃廁所還是必須忍著糞屎味上廁所，讓人十分不捨，市府不斷追求算式數字上的提升，卻忽略了在普及率數字上較無法貢獻的學校、政府機關。

水利局長古沼格反駁，公有建築原本都自設建築物汙水處理設施或專用下水道，且委外由專業建築維管公司進行管理，因此已確實將汙水處理後排放，符合標準，這與一般民間汙水排放情況不同。

接管已達到90萬戶

水利局說，一般民間用戶常因烹飪產出大量油脂或廚餘排出，以及化糞池較少定期抽除清理，造成堵塞發臭甚至直接溢流排水系統，進而造成環境汙染，市府以一般用戶汙水下水道建設為優先接管標的，目前接管戶數已達到90萬戶，汙水接管率更達90％，成績傲視全國。

古沼格說，市民的用戶接管率大幅上升以後，市府積極編列資金投入公有建築接管作業，並以民眾使用頻率高的公有設施，優先處理公園公廁、活動中心、公有停車場等設施，分3年加速辦理接管，並持續逐年辦理，改善市民生活環境。

(中國時報)

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