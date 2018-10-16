苗栗市長 國民黨邱鎮軍稍具優勢

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

下屆縣治所在地苗栗市長選舉，有國民黨提名的縣議員邱鎮軍，無黨籍市民代表會主席賴桂煖，及客委會諮詢委員張喜慶，呈三分天下的局勢。隨著投票日接近，邱步步為營選情小有優勢，然邱、賴同為昔日參與黨內初選的同志，藍營暗藏分裂隱憂，未來發展備受矚目。

藍營暗藏分裂隱憂

苗栗市長選舉，國民黨早在今年4月辦理黨內初選，當時有縣議員邱鎮軍、禹耀東及市代會主席賴桂煖參與，最後由邱出線。但在黨內協調及初選過程，曾為開放參選有所爭執，後來禹退黨表態參選到底，賴也按其參選步驟進行，埋下黨內分裂因子。

在賴桂煖以無黨籍身分完成登記確定參選市長後，禹耀東即轉回原來跑道登記參選第1選區縣議員。而最近禹不僅為賴站台，還聯手炮打邱陣營瀰漫濃濃的火藥味，來勢洶洶，儘管黨內與邱陣營認為，賴、禹當初同意參與初選，就應遵守遊戲規則，動作已「師出無名」。

組織動員左右選情

邱鎮軍目前選情雖小有優勢，但面對賴桂煖奮力背水一戰，及部分議員相挺，藍營選票有被瓜分的危機，還有張喜慶掌握綠軍基本盤的壓力，邱能否為國民黨穩住縣治地這席市長寶座？藍營的組織動員和他拓展票源的力道，將是最後的關鍵。

至於張喜慶是民進黨創黨黨員，2014年擔任吳宜臻競選苗栗縣長的總幹事，本身也有選戰經驗，此次市長選戰，他自許要以沒有色彩的風格，扮演客家產業推手，把苗栗打造成為全國第一個客家文化城。張喜慶標榜地方首長不應有明顯色彩，還與柯P簽署光榮城市認同卡，以無黨籍身分參選，希望穩固綠營基本盤之外，也爭取中間選民支持。

(中國時報)