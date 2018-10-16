花博免費看 引爆龍燕激烈交鋒

盧秀燕（中）說，國際花博給市府的英文信，從頭到尾都沒談到「違約」，只是用「urge」這個「建議」字眼。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
市長林佳龍表示，AIPH來信嚴重關切！（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕主張台中市民應免費無限次數參觀花博。台中市長林佳龍15日說，花博開幕在即，AIPH來信嚴重關切，最嚴重AIPH可能取消台中市主辦資格，他會全力跟AIPH溝通。盧秀燕說，國際花博給市府英文信，從頭到尾都沒談到「違約」，只是用「urge」這個「建議」字眼。

市府指出，台中市政府與國際園藝生產者協會(AIPH)簽約主辦2018台中世界花卉博覽會採付費入園機制，已為市民爭取到可憑花博卡1日免費入園，其他對象都採付費參觀；但盧秀燕多次宣稱她若當選，將無限次數讓市民參觀花博，引發市府與AIPH的爭議。

龍：最壞恐被取消資格

林佳龍表示，AIPH來信嚴重關切，台中花博是不是會允許無限次數免費入園，他要呼籲所有政治人物，台中辦花博是城市光榮應盡全力辦好；經市府研判，如果不妥善處理最壞可能會被取消資格。

前台中市長胡志強說，他當年接辦花博規畫，就是希望藉在花博會後，留下3個花博園區把后里圍繞起來打造成1座花園城市，以類似都市更新手法，讓比較偏遠行政區「清水變雞湯」翻轉城市發展！這才是辦花博最終目標；不是把錢花完、辦完活動就什麼都沒留下！

胡：從沒打算跟市民收費

胡志強指出，他和國際花博組織洽談花博會時都沒有談過收費問題，他從來不打算向台中市民收費！他辦的一定是「花博」，不會是「藝博」，不會借一堆藝品來展覽，而是完全精采的花博。

燕：市民納稅錢支付經費

盧秀燕強調，台中花博會對台中市民完全免費，但是對外縣市民眾和外籍人士則要收費，因為舉辦花博的經費都是用台中市民的納稅錢來支付的。

(中國時報)

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