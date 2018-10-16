馬輔選張麗善 籲讓雲林變天

前總統馬英九（坐左）和雲林縣長參選人張麗善（坐右）體驗不插電咖啡，即以炭火烘咖啡豆，非常特別。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

前總統馬英九15日偕前行政院長張善政到雲林為國民黨縣長參選人張麗善輔選，以台東縣長黃健庭創造百億觀光產值為例，強調國民黨人比較會執政，所以一定要讓張當選。馬並前往古坑初體驗不插電咖啡，強調會繼續做台灣咖啡的後盾。

馬英九和張善政一起為張麗善站台，並分別獲邀成為張的政策榮譽總顧問及政策總顧問，呼籲鄉親讓雲林變天，換人做看看。

張提5政策 讓雲林當主角

張麗善提出5大政策方向，要為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路，讓雲林躍起上場當主角。

「我們姓馬的全部支持妳！」馬英九打趣說，也稱讚並祝福張麗善有「5馬」，即老馬識途、馬力十足、馬不停蹄、一馬當先、馬到成功。

馬英九細數民進黨執政種種缺失，包括外交、內政及經濟，都愈來愈差，令人民非常失望，而雲林縣在各項民調上也都敬陪末座，他以黃健庭引進三鐵運動比賽、熱氣球活動等帶動觀光，在沒有中央補助下，讓縣府預算從122億增加到220億元，徹底翻轉台東為例，強調「國民黨比較會執政啦！」疾呼大家支持張當選雲林縣長。

馬親赴古坑 續當咖啡後盾

馬英九隨即到古坑華山了解台灣咖啡的歷史，看到2003年他在台北市長任內，一張和前雲林縣長張榮味一起以大鼎炒咖啡豆的照片，非常興奮，再次留下簽名。

馬英九並和張麗善、斗六市長謝淑亞等人一起體驗不插電咖啡，以陶壺木炭烘咖啡，接著手搖磨豆，再以炭火煮沸的水沖泡咖啡。馬英九強調，沒想到他10多年前的一張炒豆照片能成為台灣咖啡歷史的一部分，在總統任內前兩年，都會送外賓台灣咖啡，後來因為量少取得不易而作罷，但未來他會繼續當台灣咖啡的後盾。

(中國時報)

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