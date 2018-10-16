執政不佳 綠5席全壘打很拚

投票日將屆，藍綠各議員參選人卯足全力催票、固票，高市議員鳳山第九選區應選8席，民進黨本屆拿下4席，與國民黨加上無黨等泛藍打平，下屆提名5席拚全壘打，但國民黨提名4席實力堅強，加上執政大環境不利選情，綠營票數能否突破，值得觀察。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

投票日將屆，藍綠各議員參選人卯足全力催票、固票，高市議員鳳山第九選區應選8席，民進黨本屆拿下4席，與國民黨加上無黨等泛藍打平，下屆提名5席拚全壘打，但國民黨提名4席實力堅強，加上執政大環境不利選情，綠營票數能否突破，值得觀察。

藍綠老將 仍占優勢

民進黨提名現任議員張漢忠、蘇炎城、陳慧文等老將外，還有新人林智鴻、劉世賢，另國民黨提名除現任議員劉德林、李雅靜外，也有新人鍾易仲、鄭安秝；這次國、民2黨提名的現任議員多半是資深老將，雖被高人氣的政壇新人夾攻，但老將在票數上仍可占上風。

國、民兩黨在鳳山選區版圖一向分明，但無黨籍的楊見福實力不容小覷，不過他連2屆因樁腳行賄選民被判當選無效，讓本屆落選頭的蘇炎城遞補而重返議會，改寫藍綠議員比數為3：5；而這次新人不分藍綠，各自展現創意選戰策略，搶拉年輕族群票源外，還有就是跑得勤快，希望催出各票倉基本盤。

新秀出頭 各擁背景

林智鴻曾任菊市府新聞局主祕，非菊系、而是立委趙天麟系統備受關注；南成里長劉世賢是鳳山在地立委許智傑力挺對象，最後衝刺恐令人難以想像；藍軍老將議員陳粹鑾雖因助理詐領差旅費被判刑，今年交棒女兒鄭安秝，也贏得初選獲黨提名，地方看好她接棒成功；另遞補議員的徐榮延已表態支持前立委鍾紹和的兒子鍾易仲。

(中國時報)

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