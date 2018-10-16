小野為柯P文化論述補破網

2018年10月16日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

作家小野出任柯文哲競選辦公室總幹事，目的之一就是要補強柯屢被批評的文化相關施政，據了解，小野自9月中接掌以來，即廣邀藝文界大老開閉門會議，10月就有3場文化論壇，眾人集思廣益，全力為柯文哲闕漏的人文部分「補破網」。另外，小野進駐競辦後頗有穩定軍心作用，為團隊注入一劑強心針。

柯文哲2014年打著「改變台北從文化開始」的競選口號， 不過在上任後在福德平宅拆遷、公館嘉禾新村、南港瓶蓋工廠、三井倉庫等文資處理上，挨批態度粗暴，加上柯稱文資保存者是「文化恐怖份子」，屢屢遭到外界批評是「最沒有文化素養的台北市長」，成為連任之路的隱憂。

柯這次找作家小野出任總幹事，就是為補強文化這塊弱點，小野近來也數度召開團體會議，10月份更以「文化在野、不在朝」為題，接連舉辦3場文化論壇，出席人員包含台北書院山長林谷芳、台灣之友會長黃木壽，其中林谷芳為前總統馬英九同窗，曾任國策顧問、公視董事；台灣之友會則是由前總統府國策顧問黃崑虎卸下李登輝之友會總會長後成立，與會人員背景橫跨藍綠。

與會人士指出，柯坦承文化論述是自己的弱點，期盼廣納策士意見補足，每次會議都會作成紀錄，並轉知文化局長及北市文化基金董事長，雙管齊下，一同為柯文哲出謀獻策。

小野則表示，文化論壇著重在選後文化政策執行上，因此廣邀各界人士參與，共同集思廣益，強調「跟選舉無關，文化人也不太適合組織後援會」。

與會人士表示，先前柯團隊傳出多頭馬車情形，小野進駐後頗有穩定軍心作用，加上曾任華視總經理，交友廣闊，最重要的是「懂得溝通、說話接地氣」，為團隊注入強心針。

(中國時報)