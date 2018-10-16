泰山獅王爭霸 拚高樁舞獅

2018獅王爭霸賽20日將在泰山綜合體育館舉行，泰山區長劉淑芬抽出演出先後順序。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

電影「黃飛鴻之鐵獅鬥蜈蚣」中舞獅跳高樁打鬥場景，精彩刺激令人印象深刻，想看真正高樁舞獅爭鬥，本月20日可到泰山綜合體育館，欣賞8支專業舞獅團競逐獅王爭霸賽，不但能一睹武術根基的高樁舞獅技巧，同場還有新北市6所國小組成的趣味舞獅，精彩可期。

15日在新北市府舉辦的記者會，由泰山太鼓團在磅礡氣勢中敲出序幕，轟然整齊的太鼓聲瞬間震撼全場，基隆長興呂師父龍獅團及埔墘國小獅隊雙獅獻藝，緊接鼓聲後躍上舞台，翻跳滾趴靈活動作展現舞獅精髓，讓人看得目不轉睛。

泰山區長劉淑芳表示，舞獅是中國傳統文化重要一環，在台灣分為「南獅甲、北泰山」兩大地方盛事，泰山獅王文化節今年已舉辦第12屆，20日將舉辦「獅戰十二載、向舞獅致敬」活動，由8支社會組舞獅隊表演精彩刺激的高樁競技，少年組則由6間國小組成可愛少年南獅技能表演。

社會祖8支參賽隊伍分別為台灣文揚龍獅團、新北市體育總會龍獅運動委員會、基隆長興呂師父龍獅團、大鵬龍獅戰鼓團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、鴻德醒獅傳藝坊、台南雄威館、基隆海事進修部等一決高下。

少年組部分則有板橋埔墘國小、石門乾華國小、五股成州國小、萬里大鵬國小、三芝三芝國小、三重修德國小，演出趣味活潑的小小舞獅隊；另外泰山同榮國小將帶來少見的北獅舞動表演。

(中國時報)

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