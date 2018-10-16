綠捷用地未徵收就動工 藍綠互嗆

桃園首條自建的軌道建設綠線捷運高架南段15日舉行開工祈福典禮，不少藍綠議員都到場見證，市長鄭文燦感性地說綠捷走了10年終於盼到開工，將以7年為期，力拚2025年正式通車。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園首條自建的軌道建設綠線捷運高架南段15日舉行開工祈福典禮，卻遭泛藍陣營痛批私有地都還沒徵收，根本是場世紀大騙局，號召3千民眾目睹動土只是選前造勢為選票。民進黨團議員則反擊1年前就開始協調說明，地主普遍要求加快腳步，反批反對黨不要看衰。

「桃園要登大人了！」市長鄭文燦昨率一級主管參加捷運綠線GC01標高架南段的土建工程開工典禮，感性地說綠捷走了10年，從前縣長呂秀蓮、朱立倫、吳志揚，歷經3次退件，終於盼到開工，強調分段施工是捷運常態，才能爭取時效，GC01高架段有9.75公里分7站，包括八德2個高架車站和蘆竹3個高架車站，力拚2025年正式通車。

國民黨桃園市長參選人陳學聖質疑綠線除了G01是公有地外，其他私有地都還沒徵收，動員3千人見證開工根本是為了選舉的假動工、真造勢。無黨籍市長參選人楊麗環也斥開工是本世紀最大笑話，綠捷沿線居民完全不知道自己土地要被徵收，遑論補償費用等細節，「難道私人土地鄭文燦都要強占、不用給徵收費嗎？」

鄭文燦聞訊四兩撥千金，強調口水沒有辦法蓋捷運，政策可以攤在陽光下檢驗，反對黨可以要求快一點、好一點，而非全力杯葛、看衰，市民聽到都會搖頭。

民進黨11位議員也力挺鄭，強調八德施工的高架段從去年開始招開過多次協調會和說明會，徵收價格也已公布，只待地政局撥款，聯合開發或地下段只要設定地上權，捷工局採「設計與施工並行」，現階段先架圍籬、拆分隔島等基礎工程，民代應做的事情是督促工程安全順利，絕非杯葛制止。

(中國時報)

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