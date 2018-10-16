13搶8國民黨意在全壘打 民進黨坐2搶3

2018年10月16日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第4選區包括大村鄉、員林市和永靖鄉，是南彰化人口最密集區域應選8席，計有8男5女共13人登記參選；國民黨維持提名6席有意全壘打，民進黨籍有5人參選，期望坐2搶3，選情刺激又熱鬧。

藍營資深現任議員游振雄換跑道選市長，市長張錦昆任滿強勢回歸議員選戰！國民黨還有尋求連任的劉惠娟、曹嘉豪、黃正盛和已擔任6屆議員葉麗娟等人，各自坐擁基本盤實力堅強。

國民黨彰化縣黨部有意全力保住席次，登記前再找來前員林鎮長凃銓重之子凃俊任回鍋參選；無黨籍參選尋求5連霸的張雪如、新加入戰局的前永靖鄉長江吉存，2人屬性皆偏向泛藍，最後選票將向誰流動？直接牽涉席次消長。

綠營方面是新人輩出，上次拿下選區內第二高票當選的新秀賴澤民前國代賴儀松之子，全力尋求連任；無黨籍參選失利的前鎮民代表張素芬，披上綠捲土重來。

落選頭的前縣議員江瑞演，則正式交棒給兒子江武飛參選，強調經驗傳承；被視為魏明谷與陳秋蓉嫡系子弟兵的縣長隨行秘書張欣倩，年輕外型亮眼能否承接陳秋蓉第一高票氣勢，備受關注。

民進黨原本只有意維持提名4席，但黨內初選民調在最後一刻喊卡；經內部協調，參選人與縣黨部取得共識5人一起上；能否成功保2望3？或相互瓜分票源產生排擠效應，仍待觀察。

(中國時報)