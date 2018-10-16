不滿同婚修民法 牧師綠轉藍

深綠鬆動？長老教會牧師机嘉勝（左三）為國民黨台南市長參選人高思博（左五）站台，呼籲票投高思博。（高思博競選總部提供）

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中國時報
／台南報導

長期挺綠的長老教會牧師机嘉勝前天參加台南市議員參選人林燕祝與市長參選人高思博聯合競選總部成立，過去30年來從未投給非綠營人選的他首度「跑票」，他說，民進黨搞同婚，這是為捍衛傳統家庭價值而戰；深綠變藍，更被解讀民進黨挺同婚致台南深綠基本盤鬆動。

面對長期挺綠的支持者跑去對手陣營站台並且呼籲票投高思博，黃偉哲競選總部發言人蔡旺詮表示，這是机牧師個人的行為，不代表所有長老教會立場，尊重他個人的政治選擇，也希望社會各界能夠可以透過對話，形成共識。

過去長期挺綠的長老教會牧師机嘉勝前天出現在國民黨巿議員林燕祝競選總部成立大會，除了為林燕祝站台，也公開力挺高思博，呼籲大家一起衛傳統家庭價值。

机嘉勝是民族路長老教會牧師，這次力挺高思博的他說，「我為家」要捍衛傳統婚姻家庭價值，一直以來，長老教會都支持民進黨，他過去的確也如此，但現在他知道選舉不是看政黨，而是看人，人再怎樣有能力，卻用在不對的地方，就會是一場災難！

他說，民進黨推動同志婚要修民法，是破壞家庭、破壞傳統一夫一妻的制度，是不尊重人民百姓的聲音。

目前擔任台南捍衛婚姻家庭聯盟總召的机嘉勝認為，民主就是絕對不要政客用不好的法案，影響人民的生活品質，懇託巿民投票前看清楚候選人對家庭傳統價值的態度，再決定是否投下這一票。

高思博說，台南是最重視傳統、歷史、人情義理的地方，身為台南子弟絕不允許台南傳統的歷史、人情義理被摧毀，他會堅守立場、不畏爭議。他反對為同婚去修民法，不能為了少數人，而去改變多數人維護的家庭倫理制度。

(中國時報)

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