鄭雋孜宣布退選澎湖縣議員

年底五合一選舉全國首例，澎湖縣議員參選人鄭雋孜不堪賄選疑雲耳語，毅然宣布退選。（本報資料照片）

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中國時報
／澎湖報導

年底五合一選舉離島澎湖縣創下全國首例新紀錄，尚未抽籤，就有澎湖縣議員參選人鄭雋孜13日在臉書公開宣布退選，外界解讀是因為陷入建商賄選疑雲而心灰意冷，地方一陣譁然。

澎湖縣議員選舉第一選區馬公市是競爭最激烈、選情最詭譎的戰區，今年共計有22人登記參選角逐11席位，老將新秀輩出。

老將穩扎穩打，新人刨根挖牆腳，選情風聲鶴唳賄選耳語滿天飛，尤其旅外返鄉大手筆炒作房地產的「歆天下」陳姓建商涉嫌買票賄選風暴席捲整個選局，人人自危恐掃到風颱尾。

澎湖縣旅館商業同業公會理事長鄭雋孜首當其衝慘遭波及，年輕有為的鄭雋孜原本懷抱政治改革憧憬毅然第一次投入選戰，沒想到竟然一腳踩了狗屎。

鄭雋孜透過媒體放話直指陳姓建商於月前某日凌晨打電話告知他「在幫1位市長候選人買票的時候，也順便幫你處理了」；經調查雙方確實有房屋土地買賣等合作關係。

事後鄭公開自白這是對他個人名譽最大傷害，雖然他明確強烈拒絕，但是不幸事實已經發生了。

全案調查站介入偵辦約談，事態嚴重持續擴散，地方一度傳言陳姓建商遭收押；或是不堪耳語穢言上身，鄭雋孜在臉書公告周知，決定退出選舉。

鄭表示，因為個人能力不足，導致謠言對事業影響甚鉅，他必須抉擇決定退選，強調所有賄選謠言都是不確實，以此明志導正視聽。

(中國時報)

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