亞洲機器人競技 擂戰鼓

2018亞洲機器人運動競技大賽，即日起至10月20日止報名；圖為去年比賽畫面。（本報資料照）

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中國時報
／新北報導

華夏科技大學為配合政府推動「機器人」智慧產業政策，11月3日將在校內舉辦「2018亞洲機器人運動競技大賽」，分為社會組、大專校院組、高中高職組、國民中學組及國民小學組，除台灣好手外，廣邀各國選手參賽，網路報名至10月20日止。

「2017亞洲機器人運動競技大賽」共有來自台灣、菲律賓及馬來西亞等國近280個隊選伍同場競技，獲得不少機器人愛好者推崇，今年運動競技大賽將於11月3日，同樣邀請各國選手及台灣好手參賽，藉由競技方式彼此切磋、學習更好的技能。

比賽區分社會組、大專校院組、高中職組、國民中學組及國民小學組，該競賽以機器人從事防災救災及智慧控制為重心，分為自走車避障、自走車循跡、太陽能車相撲、人型機器人全能挑戰賽、三創專題及海報製作競賽等10個主要競賽項目，提升參賽者相關實務經驗，作為切磋與交流的平台。

華夏科技大學校長陳錫圭指出，中國工業職業教育學會為促進各級學校重視技能教學，提升機電整合的教學水準，推出「亞洲機器人運動競技大賽」，藉此培養參賽者創造思考的能力與習慣，同時強化各級學校師生與社會人士對電機、電子、電腦、控制與資訊等相關技術的整合。

華夏科技大學表示，除設有全國唯一的智慧型機器人研究所碩士班外，107學年度將新設機器人學士學位學程，協助產業培養機器人研發設計、製造、組裝、保養、維修等不同層級的技術人員。

(中國時報)

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