頭屋鄉長寶座 老將鬥新秀

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣年底五合一選舉，頭屋鄉有3人角逐鄉長寶座，分別為現任頭屋村長彭正榮、前鄉長徐月蘭及前鄉公所祕書徐仁和的兒子徐鑫榮。公館鄉則是同額競選，由現任鄉長曾美露坐穩寶座。

頭屋鄉派系壁壘分明，現任鄉長江村貴任滿兩屆，轉換跑道參選議員，鄉長大位讓回鍋老將、新秀虎視眈眈，激戰在所難免。現任頭屋村長彭正榮擁有2屆村長經歷，且身兼東昇教練場總教練，常隨鄉長現身公開場合，勤於為民服務，民意基礎扎實。

同樣擁有深厚民意實力的前鄉長、鄉公所祕書徐月蘭回鍋參選，使得選情更加精彩。徐月蘭2010年被判當選無效，鄉長連任之路中斷。任祕書期間勤跑基層傾聽民意，重披戰袍，面對老將、新秀夾攻，宛如上演「皇后復仇記」。

另，前公所祕書徐仁和的兒子徐鑫榮也投入選戰，徐鑫榮曾參與2002年縣議員選舉，可惜未能當選，此次夾帶祖父徐芳蘭2屆鄉長資歷及父親在公所的人脈投身參選鄉長，以現任亞新樟芝總經理身分，打出行銷觀光牌吸引選民目光。

頭屋鄉公所與代表會長期失和，導致鄉政推行常因此受阻，參選人是否有「所、會整合能力」，使其團結不再分裂，可能成為左右選情的關鍵。

相較頭屋激烈選情，公館相對和諧，鄉長曾美露同額篤定連任。她表示，3年多來努力兌現政見，鄉民有目共睹，連細小周邊事物都有顧及，用心服務地方受地方肯定。

(中國時報)

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