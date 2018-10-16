涂自豪經費增 黃嗆文化非灑錢

2018年10月16日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲（前左五）率文化局展示文化建設成績單。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲執政4年，文化局長數度換人做，15日涂醒哲率現任文化局長林青萍提交成績單，自豪文化建設經費比前市長黃敏惠時期成長約47.64％。市長參選人黃敏惠陣營反駁說「文化不是灑大錢，否則市府民調怎會落後呢？」

涂醒哲表示，他上任後積極向中央爭取文化建設經費補助，近3年總經費平均3億605萬元，比起他上任前（黃敏惠執政的95至103年時期）的2億726萬元，成長幅度高達47.64％，文化創新能量迸發，帶動嘉義市文化能量向上提升、往下扎根。

涂醒哲表示，嘉義市的教育文化、社會福利及經濟建設預算都不減反增，向中央爭取很多文化經費補助，如再造歷史現場計畫、嘉義市立美術館工程、交趾陶移館工程、博物館與地方文化館計畫、增置文化局圖書館藏書等。

黃敏惠陣營回應指出，文化，不是灑大錢，要用心辦理，過去她成功舉辦2011年世界管樂年會、第2屆亞洲雙簧管年會，打造嘉義市為「管樂之都‧人文城市」，若預算增加47％，為什麼嘉義市過去引以為傲的「教育與文化」，在雜誌媒體的競爭力評比中，從前段班掉到後段班呢？

黃敏惠陣營表示，嘉義市民引頸企盼的嘉義市立美術館，原定2016年啟用營運，卻被涂市長延宕好幾年，辜負市民的期待。

(中國時報)