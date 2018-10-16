柯黑、友柯對決 藍營邊緣化

2018年10月16日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市中山大同議員選情激烈，呈現18人搶8席局面，因台北市長柯文哲積極拉抬時代力量林亮君、親民黨林國成、無黨籍林婕麗，要拉下綠營柯黑議員梁文傑、王世堅、顏若芳意味濃厚，形成「柯黑、友柯對決」。但外界評估柯黑議員選情穩定，反倒藍營被邊緣化，還面臨泛藍陣營搶票，衝擊該區議員選舉。

北市中山、大同政治版圖過去綠略大於藍，本屆在綠禮讓柯帶動選票成長，一舉拿下4席，剩餘分別藍3席、橘1席，下屆選舉柯綠分手，綠提名現任議員梁文傑、王世堅、顏若芳加新人陳怡君，國民黨則提名現任議員葉林傳、陳炳甫、林亭君及前議員王浩，另有國民黨籍脫黨參選的林婕麗、親民黨林國成、新黨蘇恆及時代力量林亮君。

面對藍綠夾擊，小黨或無黨籍議員參選人紛紛向柯靠攏，像是林婕麗、林國成、林亮君都找柯文哲站台，尤其是近期柯跑行程林婕麗、林國成都緊貼，外界評估柯有拉抬選情作用，直接衝擊藍綠選情。

地方人士透露，過去藍、綠基本盤都有30％以上實力，隨著白色力量崛起，加上時代力量瓜分票源，對藍綠都有影響，但綠營3席現任議員選情穩定，反倒對藍營衝擊較大，加上泛藍背景的林婕麗、蘇恆搶票，藍綠可能各掉一席。

值得一提的是，本區有2席婦女保障名額，檯面上較有競爭力的女性參選人有6人，形成6搶2態勢，讓原本混亂的選情增添變數，可以說是人人有機會，個個沒把握。

(中國時報)