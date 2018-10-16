鶯歌居民怨 進入交通癌末期

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

正在大興土木的捷運三鶯線工程，因為封閉車道施工，加上部份民眾違停車輛，造成鶯歌數個路段車流經常嚴重回堵，居民怨稱「鶯歌進入交通癌末期」。對此鶯歌工務所回應，國慶街部分將會調整施工、鶯桃路完工後將保留雙向各二線車道，將衝擊降至最低。

鶯歌市區路幅不寬原本就容易堵車，加上捷運施工封閉國慶街涵洞北上車道，造成文化路、國慶街、中正二路的交叉路口車流極易回堵。

交通局指出，為了因應捷運施工，交通局已調整叉路口週邊的數個紅綠燈秒數，並透過監視系統監控，由於仍有民眾反映部分時段容易塞車，交通局本週將與捷運工程局等單位會勘，務必將工程對交通衝擊降至最低。

另有不少民眾反映，永吉里鶯桃路雙向各二車道，因捷運工程封閉中央車道後，在尖峰時段嚴重回堵，居民也懷疑，捷運完工後路中設有梁柱，車道限縮下車流堵塞問題依舊難解。

對此捷運工程局鶯歌工務所表示，該段鶯桃路寬約20米，完工後梁柱寬約3米，經調整人行道寬度後，仍可保留原有的雙向各二線道，以期將衝擊降至最低。

工務所也坦言，未來每個車道寬度約3米至3米25，比標準車道還窄，若有大車行經確實可能引起回堵。

至於民眾違停堵塞交通，交通局表示將會請警察局加強在重要路口拖吊執法，降低捷運施工對民眾造成的諸多不便。

(中國時報)