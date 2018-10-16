前後任代表會主席 捉對廝殺

2018年10月16日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

下屆三義及銅鑼鄉長選舉，巧合都是現、前任代表會主席之爭，國民黨提名三義鄉代會主席呂明忠，對手有捲土重來的前主席鄭淑如和前鄉代劉騏勝。銅鑼也由鄉代會主席李瑞廷披藍營戰袍，與前主席謝昌年捉對廝殺。西湖鄉代會主席高阿賜則同額競選，西線無戰事。

三義鄉長選舉有無黨籍劉騏勝、鄭淑如與國民黨籍呂明忠角逐，鄭淑如本屆敗給尋求連任的國民黨籍徐文達，她以累積曾任三義鄉代會主席及6年鎮公所祕書的經驗，還有另一半前議員吳昌運的助力，捲土重來力拚勝選。劉騏勝則擔任過2屆鄉民代表，妻子亦連任4屆代表，夫妻皆深耕地方，劉積極爭取更上一層樓。

呂明忠獲縣長徐耀昌支持，在三義成立聯合競選總部，前縣長劉政鴻更一早為他送上好彩頭預祝當選。呂擔任5屆鄉代、1屆副主席、2屆主席，還有農會理事長、常務監事等經歷，又獲國民黨大力支持，頗被看好，但面對受地方選民擁戴的劉騏勝、鄭淑如，仍不敢大意。

銅鑼鄉長選情則呈1對1的戰局，本屆競選失利敗給國民黨籍已故鄉長謝其全的前鄉代會主席謝昌年，捲土重來對上國民黨提名的現任主席李瑞廷。謝、李分別為前、現任主席，兩人勢均力敵，選情緊繃，但地方評估李目前小幅領先。

相較三義、銅鑼的廝殺，西湖顯得單純，只有鄉代會主席高阿賜登記，可以說幾乎篤定當選。他曾任代表會副主席、鄉農會理事長與常務監事，長期深耕地方，而代理鄉長楊秀瑕原有意參選，但最後並未登記。他表示，這將是責任的開始，會戮力為鄉親服務。

(中國時報)