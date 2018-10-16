涉千元買票 林園里長參選人收押

2018年10月16日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市林園區傳出里長選舉1票1000元，高雄地檢署11、12日傳喚相關人等12人說明，雖然參選人否認行賄，不過到案的里民部分坦承對方確有以1票1000元買票，檢方依違反選罷法涉嫌重大，且有勾串證人之虞，12日聲押獲准。

調查局高雄市調處接獲情資，指林園區有男性里長參選人疑似以現金賄選，雄檢主任檢察官劉穎芳指派檢察官杜妍慧偵辦後，於11、12日，指揮市調處及林園警分局搜索，並以犯罪嫌疑人傳喚參選人，及11位里民到案說明。

據了解，這位男性參選人並非現任里長，檢調查出，他於今8月起，陸續以每票1000元，向有投票權的里民當面交付現金行賄，並要求一定要投票支持，到案的里民有人否認收錢，但也有人坦承拿到賄款，並繳回犯罪所得。

參選人對涉案情節矢口否認，不過檢調在他住處查獲疑似賄選名冊、筆記本等證物，認定他涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，11日偵訊後當庭逮捕，並於12日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

至於其他涉嫌收受賄款的11位選民，檢方認定涉犯刑法第143條第1項投票收賄罪嫌，但因無羈押必要，訊問後均請回，全案並由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他涉案人，以釐清相關行、受賄情節。

(中國時報)