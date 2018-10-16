花蓮第3選區 藍拚八仙過海

2018年10月16日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣議員第3選區14搶9，選情緊繃，國民黨採取高額提名，力拚「八仙過海」，民進黨穩紮穩打，僅提名現任議員黃振富、游美雲，因現任議長賴進坤退淡出政壇，副議長張峻、議員張正治皆有意問鼎議長寶座，兩人暗自較勁，展現基層實力，拉抬自身選情。

第3選區參選爆炸，選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）應選9席，除國民黨議員邱永雙宣布不再連任，藍綠議員游淑貞、鄭乾龍也分別轉戰吉安鄉長選舉外，這次多達14人參選，其中2席婦女保障，「娘子軍」競爭最為激烈。

尋求連任的國民黨徐雪玉及民進黨游美雲，面臨前「金鐘廣播人」沈君茹與任期屆滿回鍋參選的吉安鄉長黃馨與壽豐鄉長張懷文挑戰，勝負難料，外界評估，上次選舉雖同樣14搶9，但這次女將都是一時之選，當選門檻最少要衝破4000票以上。

花蓮為綠營沙漠，受到小英執政大環境影響，選情恐大崩盤，僅保守提名現任2人，外界評估選情激烈，連「維持現狀」都很拚。

選後預料藍營在議會仍有多數優勢，議長寶座已是囊中物，現任副議長張峻與目標「三連霸」的張正治積極布局下屆議長寶座，選票多寡也攸關兩人面子之爭，藉著衝高選票拉抬選情，營造爭取議長提名的有利氛圍，將對其他選將造成極大的壓力。

(中國時報)