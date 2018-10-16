賄選情資較往年少 新北僅84件

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中國時報
／新北報導

法務部長蔡清祥15日在新北地檢署舉辦的查察賄選座談會中表示，年底選舉雖然更為複雜，且有境外資金及不法份子藉由政黨名義暴力介入選舉等情事，但賄選情資數量卻不如以往。新北檢指出，目前新北共84件賄選情資，但僅蘆洲某里長參選人以130萬元代價搓圓仔湯遭逮，和以往相較差別甚大。

蔡清祥指出，目前全國共有1680件查察賄選件情資，其中他字案共1580件，改列偵字案約100件，情資數目和以往有差距。

他表示，年底九合一選舉還包含「公投綁大選」，選舉複雜性高，檢警調各單位應加強橫向連繫，尤其更應與中選會互通情資，掌握選舉狀況。

此外，年底選舉也有不明境外資金流入，目前檢警調已發動2波的外匯、地下通匯查緝，防堵境外不明資金介入；另也有不法份子改以政黨名義暴力介入選舉，威脅選民投票，檢警調應要防範於未然。

蔡清祥也期勉檢警調人員要秉持「公正」、「嚴密」、「迅速」原則查察賄選，勿讓不法份子影響年底選舉結果。

新北地檢署檢察長朱兆民表示，轄區人口、案件數全國最多，但今年檢察官比去年少6個股，公訴組撤了4股、偵查組減少1股，加上年底選舉還要支援連江2位檢察官、金門1位檢察官，人力更吃緊。

朱兆民指出，目前新北共有84件情資，約有1成會成案，而現已有1件蘆洲搓圓仔湯成案，仍須多加努力。

(中國時報)

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