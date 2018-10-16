高額提名策略 泛綠壓力大

2018年10月16日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員第9選區安平、南區12人搶6席，除5名現任尋求連任，更因民進黨採高額提名策略，導致該區泛綠陣營選將壓力大增，不僅出現攻擊文宣，更有同室操戈的現象，戰況異常激烈。

第9選區的現任市議員藍綠各半，國民黨的盧崑福、林美燕、蔡淑惠及民進黨呂維胤都獲得政黨提名尋求連任；民進黨的李文正則交棒給兒子李啟維，加上被民進黨開除黨籍的莊玉珠也參選，大幅壓縮新人參政空間。

鑑於民進黨在此區提名呂維胤、李啟維、周麗津、林士傑等4人，加上自行參選的前民進黨台南市黨部執行長林志文、前民進黨台南市議員陳進益，及被視為泛綠的基進黨陳嘉伶，8人競逐有限泛綠選票，內部壓力增。

泛綠8名選將中，行政院長賴清德子弟兵呂維胤的聲勢最被看好；「5連霸」的資深議員莊玉珠雖服務紮實，但因腹背受敵陷入苦戰；李啟維有父親李文正襄助；林士傑則因擔任台南市商會理事長人脈廣闊，4人都有出線的實力。

至於周麗津擁有父親前台南市議員周明德的力挺；陳進益過去深耕基層；林志文形象清新；陳嘉伶能吸年輕選票，4人都努力拚搏爭取當選機會。

反觀國民黨方面，蔡淑惠、林美燕、盧崑福等3名連任多屆的老將顯得老神在在，努力守穩基本盤。至於素人參選的陳冠娟，背後有歐巴桑連盟的支持，正積極打開知名度。

(中國時報)