國民黨南市黨部今第3度拍賣

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市黨部在中西區、新營區兩棟辦公室外加6筆土地共近3億元的不動產，日前遭305位黨工聯合聲請假扣押以追討退休金，台南地院經過9月2次流標，16日將會進行第3次拍賣，國民黨台南市黨部仍呼籲外界勿投標，台南地院民事執行處表示，全案依原訂時間開標。

國民黨去年2月大量解雇719位黨工，卻因黨產遭凍結付不出資遣費，至今仍積欠305位退休黨工退休金。

這群退休黨工為確保債權，委託律師向台北地方法院聲請假扣押國民黨產，台南地院受託在9月針對台南市黨部中西區、新營區各1棟辦公室外加中西區6筆土地進行2次拍賣。

台南地院第1拍依鑑價拍賣，中西區房屋土地叫價1億3168萬元、新營區房屋土地叫價1億4185萬元，流標收場。第2拍價格按1拍底價打9折，中西區房屋土地價格降為1億1851萬2000元、新營區房屋土地降為1億2766萬5000元，仍乏人問津。

台南地院民執處在16日的第3拍價格再打9折，中西區房屋土地1億666萬5000元，新營區房屋土地1億1489萬9000元。

國民黨台南市黨部指出，行政執行署拍賣程序經台北高等行政法院在9月28日裁定停止執行，籲各界不應投標助紂為虐，以免捲入有紛爭的標的物中，自找麻煩。

台南地院民執處表示，未收到305位債權人聲請延緩或撤回強制執行，16日照進度進行第3次拍賣。

(中國時報)

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