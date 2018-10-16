霧台選情激烈 來義同額競選

卡拉依樣．郎阿錄是現任縣議員潘政治的家族親戚，將出馬競選議員。（潘建志翻攝）

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中國時報
／屏東報導
屏東縣議員潘正義年底選舉同額競選，無人競爭。（潘建志攝）

屏東縣議員第十一、十二、十六選區分別為泰武、來義、霧台鄉，霧台年底選舉有4人出馬爭奪議員寶座，選情最激烈；泰武有2人競爭，來義則是現任議員潘正義同額競選，相對單純。現任霧台鄉議員顏金成和泰武鄉議員潘政治，因身體因素及卡到議長賄選案，未尋求連任。

霧台鄉以魯凱族為主，是屏東縣人口最少的鄉，是否有大家族支持是選舉勝負的關鍵。年底議員選舉有4人參選，比鄉長選舉更加激烈，現任議員顏金成不尋求連任，改由現職鄉公所觀光課長的太太李美惠「代夫出征」。

宋克強為現職警察，4年前挑戰由鄉長轉戰議員的顏金成，展現「初生之犢不畏虎」精神，只以188票輸給顏，跌破眾人眼鏡。賴天賜為現任鄉代，警界退休的他口才便給，有「霧台名嘴」之稱，常擔任各種活動主持人。杜仁勇則為鄉公所退休員工。

泰武鄉現任議員潘政治不尋求連任，由同家族的卡拉依樣．郎阿錄出馬，對上4年前競選議員落敗的何長成，當時何僅以69票些微差距落敗。郎阿錄是泰武部落大頭目家族，太太則是佳平部落大頭目家族，出身顯赫，地方人士評估選情目前呈現五五波的態勢。

來義鄉無人出馬挑戰，現任議員潘正義同額競選，選情單純。

(中國時報)

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