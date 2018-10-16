2018年10月16日 04:11 中國時報 黃健庭

我上任後，在縱谷線發展熱氣球、海岸線發展衝浪等活動，大幅增進台東的觀光及經濟效益。南迴線相對而言發展較為緩慢，因此近兩年我把施政重點放在南迴地區，也陸續在醫療（南迴緊急醫療照護中心）、交通（南迴公路拓寬及截彎取直）、文化（南方以南藝術計畫）及產業（洛神、小米六級化發展）等面向有所進展。

向內政部前瞻基礎建設競爭型計畫爭取而來的「大武之心南迴休憩區」，上個月已成功招商。當初提這個計畫，主要考量台東市到高屏地區車程約需兩、三小時，沿途卻沒有大型休憩據點，耗資1.8億元的工程在明年底完工後，將由國道服務區專業團隊南仁湖企業經營，屆時將可為南部民眾進入台東提供多功能旅遊休憩服務，促進南迴鄉鎮的產業與經濟成長。

休憩區的規畫有生活賣場、物產展售中心、景觀餐廳、海景咖啡廳、戶外座椅區、海景瞭望台及公共廁所等設施，另可供14輛大型遊覽車、200輛小客車及80輛機踏車停車使用。

除了餐飲服務，1樓20％的空間也會展售在地農漁特產、文創伴手禮等商品，另外廠商將進用60％以上台東籍員工，可提高週邊鄉鎮居民就業機會。

我很欣慰這些年在團隊努力下，愈來愈多企業選擇到台東投資，為台東挹注財源、擴大商機，以大武之心招商案來說，縣府日後不僅減省維運成本，廠商每年回饋台東土地及建物租金也將超過百萬元，再加年營業額1％經營權利金。

109年初南迴拓寬工程全線完工通車後，台東勢必更加蓬勃發展，南迴榮景指日可待。

(中國時報)