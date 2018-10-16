雙北吃到飽月票 明年恐喊卡

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

雙北市4月推出1280元公共運輸定期票滿半年，但上路至今，捷運和公車運量僅成長不到2％，市議員何志偉質疑，市府砸數億元補助，若一直未達政策效果，不如提前喊卡。最後議會大會做出附帶決議，要求明年政策滿周年時，若捷運日運量成長未達3％、換算約6.2萬人次，雙北9.4億元補助將不得動支，屆時1280元定期票恐提前喊卡。

上路半年 運量成長不到2%

何志偉15日在議會大會指出，雙北推出吃到飽月票，吸引汽、機車族改搭公共運輸，但4月至今砸3.3億元補助，捷運平均日運量僅成長1.9％、約4萬人次，公車只上升1.8％、約3.7萬人次，只是變相給「熟客」優惠，沒真正吸引到新客群，明年雙北要砸9.4億補助，打算提升多少運量？

交通局長陳學台表示，北市目前公共運輸日運量約410萬人次，明年目標每日增加7.7萬人次，換算約2％。他強調，定期票本就是2年試辦計畫，使用人數有持續上升，後續會加強推行力道。

花錢效益差 拒絕再等2年

陳學台也強調，推行公共運輸除拉力之外，推力部分也會加強，北市有21萬多個機車停車位，目前只有9大商圈周邊機車格要收費，比例約4.8％，明年會增加捷運站、商圈周邊的收費機車格，也會針對周轉率高的停車熱點，提高汽車停車費率，鼓勵大家搭乘公共運輸。

不過，何志偉認為，雙北明年要花9.4億補助，目標竟只要提升2％運量，若花大錢卻沒有實質成效，何必等到2年期滿才檢討，乾脆直接讓政策走入歷史。

最後議會大會做出附帶決議，公共運輸定期票到明年4月16日滿1年，若全年捷運平均每日運量成長未達3％，該計畫9.4億元預算補助不得動支。儘管附帶決議不具法律拘束力，但市府多會尊重議會建議，換言之，若明年未達政策目標，1280元定期票恐提前喊卡。

(中國時報)