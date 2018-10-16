親子博物館支票 嗆蘇騙選票

葉元之批評蘇貞昌要在板橋客運站旁的大台北新劇院預定地建親子博物館，是在騙選票。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出將新板特區的大台北新劇院預定地，興建親子體驗博物館，國民黨新北市議員參選人葉元之15日批評，前總統馬英九任內委託新北市府代辦歌劇院BOT招商案，民進黨上台後翻盤收回，質疑蘇又再騙選票。蘇貞昌競選辦公室反擊，葉元之為搶救自己選情，胡亂批評。

葉元之指出，面積約3公頃的原大台北新劇院預定地，在民進黨執政後，文化部退回新北市文化局提出BOT方案，自行上網委外招標可行性評估。文化部2017年8月再編600萬元預算，進行該「特專三用地」的文化設施評估研究，期中報告書在月前已經出爐，計畫要蓋中型的歌劇院，根本沒有親子博物館的選項。

與文化部評估案有別

葉元之表示，全案主導權是在文化部，蘇老縣長說要改成親子博物館，跟文化部的評估案背道而馳，根本就是在欺騙市民。

葉元之強調，大台北新劇院預定地，現在成了全台最貴的機車停車場，完全是民進黨造成。馬政府時代，文化部同意委託新北市政府代辦劇院BOT招商及興建營運管理事宜，但蔡政府上任後翻盤，導致計畫胎死腹中。

為何浪費600萬做研究

葉元之說，蘇貞昌和文化部都應該出面說清楚講明白，到底是老縣長有辦法讓文化部聽命於他？還是文化部遲不公布研究報告，因為要配合蘇貞昌，硬要推親子博物館，那當初幹嘛浪費600萬元進行研究？

蘇辦發言人黃韋鈞反擊，曾擔任過新北市政府副發言人葉元之，為搶救自己危急的選情胡亂批評，連地方政府可以向中央爭取土地撥用的基本常識都不清楚。

如市府前的板橋車站新板萬坪都會公園，土地原本屬於中央，也是先由蘇貞昌擔任縣長時，借用開闢為追風廣場，後來蘇貞昌擔任行政院長時，進一步撥用給台北縣，為現在的萬坪都會公園奠下基礎。

(中國時報)

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