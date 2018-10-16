旺旺孝親獎 黃信豪詞創奪金

2018年10月16日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

23歲龍華科技大學學生黃信豪，從小就對音樂情有獨鍾，參加今年旺旺孝親獎詞曲創作，一舉拿下學生組金獎。他說，曾向音樂界投稿創作詞曲，但不被賞識，這次能獲獎給自己相當大的信心，媽媽張美瑛也以兒子為榮。

黃信豪以詞曲《窮孩子的母親節》獲得金獎，他說，過往母親節都是製作卡片，想要送媽媽更特別的禮物，於是自創詞曲，寫出媽媽常勸做事不能太衝動，但健康還是最重要的事，自己沒有錢但有夢想，很多人笑傻，只有媽媽鼓勵勇敢去做，對媽媽的辛苦只有滿滿的感謝，雖然沒有錢買很貴禮物，但做歌就是最獨一無二的禮物，自己已經長大要媽媽別為他擔心，也要祝媽媽母親節快樂，歌曲直白展現出對媽媽的愛。

懷抱音樂夢 媽媽當後盾

他說，從小就喜愛音樂，國小學鋼琴，國中學吉他，高中則是自組樂團，參加過搖滾高校的音樂比賽。這次因為受朋友鼓勵，報名參加旺旺孝親獎，因距離報名截止日只剩短短3天，所以將去年自創送給媽媽的歌曲，重新編曲混音，短短只有2分多鐘歌曲，原本沒抱著拿獎希望，最後得知拿到金獎非常驚喜，在往後創作之路有更多的信心。

稱霸學生組 創作添信心

媽媽張美瑛則說，相信學音樂的孩子不會變壞，支持兒子做快樂的事，回想收到歌曲的當下，非常感動又開心，鼓勵他在音樂之路上繼續創作，也對這次旺旺孝親獎的比賽很肯定，謝謝評審欣賞自己的兒子。

(中國時報)