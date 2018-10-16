旺旺孝親獎 黃信豪詞創奪金

黃信豪（左）參加旺旺孝親獎詞曲創作獲學生組金獎，媽媽深感驕傲。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

23歲龍華科技大學學生黃信豪，從小就對音樂情有獨鍾，參加今年旺旺孝親獎詞曲創作，一舉拿下學生組金獎。他說，曾向音樂界投稿創作詞曲，但不被賞識，這次能獲獎給自己相當大的信心，媽媽張美瑛也以兒子為榮。

黃信豪以詞曲《窮孩子的母親節》獲得金獎，他說，過往母親節都是製作卡片，想要送媽媽更特別的禮物，於是自創詞曲，寫出媽媽常勸做事不能太衝動，但健康還是最重要的事，自己沒有錢但有夢想，很多人笑傻，只有媽媽鼓勵勇敢去做，對媽媽的辛苦只有滿滿的感謝，雖然沒有錢買很貴禮物，但做歌就是最獨一無二的禮物，自己已經長大要媽媽別為他擔心，也要祝媽媽母親節快樂，歌曲直白展現出對媽媽的愛。

懷抱音樂夢 媽媽當後盾

他說，從小就喜愛音樂，國小學鋼琴，國中學吉他，高中則是自組樂團，參加過搖滾高校的音樂比賽。這次因為受朋友鼓勵，報名參加旺旺孝親獎，因距離報名截止日只剩短短3天，所以將去年自創送給媽媽的歌曲，重新編曲混音，短短只有2分多鐘歌曲，原本沒抱著拿獎希望，最後得知拿到金獎非常驚喜，在往後創作之路有更多的信心。

稱霸學生組 創作添信心

媽媽張美瑛則說，相信學音樂的孩子不會變壞，支持兒子做快樂的事，回想收到歌曲的當下，非常感動又開心，鼓勵他在音樂之路上繼續創作，也對這次旺旺孝親獎的比賽很肯定，謝謝評審欣賞自己的兒子。

(中國時報)

親子博物館支票 嗆蘇騙選票 挨批花少 市府稱積極布置中

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。